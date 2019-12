Limbecker Platz Essen: Jugendliche prügeln aufeinander ein! Polizei gibt pikante Details bekannt

Essen. Großeinsatz im Limbecker Platz in Essen!

Die Polizei Essen musste am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot zum Limbecker Platz ausrücken. Mehrere Zeugen hatten eine Massenschlägerei unter Jugendlichen gemeldet.

Limbecker Platz in Essen: Massenschlägerei

Am Freitag gaben die Beamten neue Details zu den Abläufen der Prügelei bekannt: Zunächst hatten demnach drei noch unbekannte Jugendliche gegen 18.20 Uhr einen 17-Jährigen auf den Treppen des U-Bahnhofes „Berliner Platz“ angegriffen und verletzt. Der Grund dafür ist noch unklar.

Kurz darauf rannten die Angreifer in den Limbecker Platz in Essen. Als Zeugen die Angreifer ansprachen, entwickelte sich eine weitere Auseinandersetzung, an der mehr als ein Dutzend Personen beteiligt gewesen sein sollen. Am Donnerstagabend hieß es, es haben sich zwei Gruppen von Jugendlichen von jeweils zehn Leuten gegenübergestanden. Beide Gruppen schaukelten sich gegenseitig hoch.

Die Situation eskalierte: Die Angreifer prügelten auch mit Sitzmöbeln aus dem Limbecker Platz aufeinander ein.

Als die Polizei mit mehreren Einsatzwagen vor Ort eintraf, flüchteten einige Verdächtige in die Fußgängerzone „Limbecker Straße“ in Richtung Innenstadt. Die Polizei konnte einige von ihnen in der City stellen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

Bei der Auseinandersetzung wurden nach Angaben der Polizei drei männliche Jugendliche leicht verletzt. Mehreren Beteiligten wurde ein Platzverweis erteilt.

Im restlichen Teil des Limbecker Platzes bekam man von der Schlägerei nichts mit und das vorweihnachtliche Einkaufstreiben ging unbehelligt weiter.

Massenschlägerei auch in Innenstadt

Erst vor einigen Tagen musste die Polizei in Essen bereits wegen einer anderen Massenschlägerei in die Innenstadt ausrücken. Am Salzmarkt prügelten sich Dutzende Personen am hellichten Tag. Mehr dazu hier >>> (jg, jhe)