Limbecker Platz in Essen: Diese Änderungen stehen jetzt an

Essen. Vor zehn Jahren wurde der Limbecker Platz in Essen eröffnet. Im Jahr 2020 stehen zahlreiche Veränderungen an, vor allem Modernisierungen stehen an.

Es soll ein hoher einstelliger Millionenbetrag investiert werden in den Limbecker Platz in Essen. Bereits Mitte des Jahres 2020 sollen die Baumaßnahmen beginnen und bis Ende 2021 beendet sein, bestätigte Centermanagerin Alexandra Wagner gegenüber der WAZ (Bezahlinhalt).

Bei den geplanten Neuerungen gehe es vor allem um mehr Service und bessere Orientierung im Einkaufscenter. Die Namen der Rotunden sollen zum Beispiel künftig durch große Banner mehr auffallen. Außerdem sollen die Parkplätze und der Foodcourt verschönert werden.

Den ganzen WAZ-Artikel liest du hier. (fb)