Limbecker Platz in Essen mit kurzfristiger Änderung – Besuchern bleibt nicht viel Zeit

Egal, ob neue Winterstiefel, ein rundum Outfit, oder einfach nur Bummeln – Der Limbecker Platz in Essen ist für viele die Anlaufstelle Nummer 1, wenn es mal wieder Zeit für einen ausgiebigen Shopping-Trip ist. Aber aufgepasst! Mitte Januar kommt es in dem beliebten Einkaufszentrum zu einer kurzfristen Änderung, von der Besucher unbedingt wissen sollten.

Dm, Esprit, H&M und Co. – auf satten 70.000 Quadratmeter finden knapp 200 Shops und Geschäfte mitten in Essen Platz. Wer regelmäßig durch die Gänge des gigantischen Einkaufszentrums schreitet, der weiß genau, wann die Läden ihre Türen öffnen und wann geschlossen wird. Doch nun überrascht der Limbecker Platz mit einer kurzfristigen Änderung, mit der viele Besucher so gar nicht gerechnet haben.

Limbecker Platz überrascht seine Besucher

„Bereit für dein Shoppingglück im neuen Jahr“, leitet das Einkaufszentrum seinen Beitrag in den sozialen Netzwerken ein, um auf die Änderung aufmerksam zu machen. Shoppingliebhaber können nämlich an einem ganz bestimmten Tag im Januar zu anderen Öffnungszeiten als sonst einkaufen. Doch das war längst nicht alles!

Montags bis samstags hat das Center normalerweise von 10 bis 20 Uhr geöffnet und empfängt freudig seine Besucher. Doch nun kündigt es im Netz eine kurzfristige Änderung dieser Zeiten an. „Am Sonntag, 14. Januar, haben wir von 13 bis 18 Uhr geöffnet und kleine glücksbringende Geschenke für dich vorbereitet“, heißt es in dem Facebook-Beitrag vom Limbecker Platz weiter. Was das für Glücksbringer zum Jahresauftakt wohl sein könnten?

Die Facebook-Nutzer freuen sich bereits jetzt auf den verkaufsoffenen Sonntag und kommentieren ihre Euphorie fleißig in der Kommentar-Spalte. „Passend zu unseren Plänen kommendes Woche“, schreibt eine Nutzerin. „Wir sind dabei“, freut sich eine weitere auf den zusätzlichen Tag Shoppingspaß.