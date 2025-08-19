Limbecker Platz in Essen feiert Neueröffnung – dieser Shop ist deutschlandweit einzigartig

Apple-Stores kennt jeder. Im Limbecker Platz in Essen hat die Konkurrenz des US-Megakonzerns jetzt einen Shop eröffnet, der die Herzen von Technik-Fans höher schlagen lassen wird.

Wie der Limbecker Platz am Montag (18. August) verkündete, hat Xiaomi seinen deutschlandweit einzigen offiziellen Store in Essen eröffnet. Hier erfährst du, was dich in dem neuen Store erwartet.

Einzigartige Eröffnung im Limbecker Platz in Essen

„Wir freuen uns, den Menschen in der Region unsere zahlreichen innovativen Produkte näherzubringen und ihnen ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu bieten“, sagt Xiamoi-Sprecher Alan Chen Li. „Der erste von uns betriebene Xiaomi Store in Deutschland ist ein wichtiger Meilenstein und ein klares Zeichen für unser langfristiges Engagement auf diesem Markt.“

++ Essener OB Thomas Kufen spricht Klartext: „Großes Problem mit Thema Messer“ ++

Dem chinesischen Elektrohersteller zufolge sollen Kunden in dem rund 99 Quadratmeter großen Store die Möglichkeit haben, das intelligente Xiaomi-Ökosystem „Human × Car × Home“ kennenzulernen. Wer gehofft hat, dass der chinesische Konzern im Limbecker Platz eines seiner Elektroautos ausstellt, wird allerdings zunächst enttäuscht.

++ Nach Feuerwerk-Absage bei Gruga-Kirmes kommen neue Details ans Licht – „Wir sind stinksauer“ ++

Das erwartet dich bei Xiaomi in Essen

Stattdessen können Kunden hier Smartphones sowie Smart-Home und weitere Technik-Produkte ausprobieren. Dazu zählen zum Beispiel Haushaltsgeräte wie Fernseher oder Saugroboter und auch E-Scooter. Vor einer möglichen Kaufentscheidung können sich Kunden vor Ort umfassend beraten lassen.

Mehr Themen:

Die Deutschlandpremiere im Limbecker Platz in Essen sei Teil einer neuen Einzelhandelsstrategie, wie Xiaomi ankündigte. Nach einer Testphase soll es Stores in mehreren europäischen Städten geben. Eine offizielle Eröffnungszeremonie für den Store im Limbecker Platz in Essen sei für den 26. September geplant. Du findest den Laden im Untergeschoss neben Flying Tiger.