Limbecker Platz in Essen: Jetzt ist es offiziell! Kunden jubeln über diese neuen Shops

Es tut sich etwas im Limbecker Platz. Anfang des Jahres hatte Anastasios Meliopoulos im Gespräch mit DER WESTEN einige Neueröffnungen angekündigt (mehr hier). Manche der Läden haben mittlerweile ihre Pforten geöffnet.

Jetzt gibt es schon wieder Neuigkeiten im Limbecker Platz, wie der Center-Manager der „WAZ“ bestätigte. Demnach können sich die Kunden über die nächsten neuen Shops freuen.

Limbecker Platz in Essen feiert Neueröffnungen

So soll unter anderem die Einzelhandelskette „Depot“ eine neue Filiale im Limbecker Platz eröffnen. Das dürfte bei den Shopping-Fans für Begeisterung sorgen, die dem im vergangenen geschlossenen Standort an der Kettwiger Straße in Essen hinterhertrauern. Die neue Filiale soll im September im Untergeschoss des Einkaufszentrums öffnen.

Dazu soll im Sommer der Juwelier „Sham Gold Jewelery“ auf die ehemalige Fläche des Schuhstores „Shoemonkey“ ziehen. Und auch an der Feinschmecker-Front gibt es neue Abwechslung. Nachdem sich „Pizza Hut“ und die „Suppenfabrik“ aus dem Limbecker Platz zurückgezogen hatten, haben Anastasios Meliopoulos und sein Team nach Angaben der „WAZ“ Ersatz gefunden.

Neues Gastro-Angebot im Limbecker Platz in Essen

Demnach sollen das „Eislabor" und „Funky Bowl" ihre jeweils ersten Filialen im Ruhrgebiet eröffnen. Und das ist noch nicht alles: So sind noch einige Bestandsmieter innerhalb des Einkaufszentrums umgezogen oder haben ihre Verkaufsflächen vergrößert.

Es dürften nicht die letzten Veränderungen in diesem Jahr sein. Zumal Galeria Kaufhof angekündigt hat, seine Fläche bis Ende Januar 2024 zu räumen. Seit die Filiale in Dortmund zuletzt doch noch gerettet werden konnte, keimte auch bei der Belegschaft in Essen wieder neue Hoffnung auf. Zumal der Standort im Limbecker Platz schon im Insolvenzverfahren 2020 auf der Abschussliste gestanden hatte. Auch damals wurde die Schließung in letzter Sekunde verhindert. Sollte der größte Mieter des Limbecker Platzes seinen Standort nun tatsächlich aufgeben, wären auf einen Schlag rund 20.000 der 70.000 Quadratmeter Verkaufsfläche frei.