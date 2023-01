Limbecker Platz in Essen enthüllt große Neuigkeiten – darauf kannst du dich freuen

Der Limbecker Platz in Essen blickt auf ein turbulentes Jahr 2022 zurück. Nach Jahren der pandemiebedingten Einschränkungen konnte das Einkaufszentrum im Zentrum der Stadt endlich wieder regulär öffnen. Dann kam der Ukraine-Krieg, die Energiekrise und Inflation.

Trotz aller Krisen blickt Anastasios Meliopoulos auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Im Gespräch mit DER WESTEN verriet der Center-Manager, wie viele Besucher pro Tag durch den Limbecker Platz liefen. Und worauf sich die Kunden jetzt freuen können.

Limbecker Platz in Essen: Erfreuliche Zahlen

Nach den Krisenjahren für den Einzelhandel seien die Besucherzahlen im letzten Quartal 2022 wieder auf dem Vor-Corona-Niveau angekommen, teilte Anastasios Meliopoulos mit. Rund 50.000 Besucher pro Tag habe der Limbecker Platz Ende des Jahres registriert. Schon in den Quartalen davor habe das Shopping-Center an den Werten vor der Pandemie gekratzt.

Und auch die Umsätze der Einzelhändler seien dementsprechend gestiegen. Zwar lägen noch nicht die abschließenden Zahlen aller Mieter vor. Aber die Tendenz sei eindeutig positiv, so der Center-Manager. Dazu liege die Leerstandsquote aktuell nur bei sieben Prozent. „Das ist deutlich unter dem durchschnittlichen Leerstand auf dem nationalen Markt“, so Meliopoulos. Zwar hängt eine mögliche Schließung des Großmieters „Galeria Kaufhof“ wie ein Damokles-Schwert über dem Limbecker Platz. Aber auch dafür gebe es Konzepte (mehr hier).

Anastasios Meliopoulos ist Center-Manager im Limbecker Platz in Essen. (Archivbild) Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Darauf kannst du dich im Limbecker Platz freuen

Und schon bald können sich die Kunden auf Neueröffnungen im Limbecker Platz freuen, kündigt der Center-Manager an. So hätten bereits zwei Modelabel unterschrieben. Eines davon wolle spätestens bis Sommer, das andere bis Herbst seine Pforten eröffnen. Zudem sei der Limbecker Platz noch mit einem weiteren potentiellen Mieter in Verhandlungen. In allen Fällen könne Anastasios Meliopoulos allerdings noch keine Namen nennen, um den Neumietern den Vortritt zu lassen.

Mehr Themen:

Außerordentliche Kündigungen wegen der steigenden Energiekosten seien bislang nicht eingegangen. Aber die Lage sei schwer einzuschätzen. Denn der Kostendruck belaste einige Branchen erheblich. Wie im Falle Galeria Kaufhof müsse sich der Limbecker Platz deshalb auf alle Eventualitäten einstellen. Die Besucher-Frequenz auch zum Start des neuen Jahres mache dem Center-Manager allerdings Hoffnung auf ein erfolgreiches 2023.