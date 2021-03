Limbecker Platz Essen: Darum leuchtet das Einkaufszentrum heute Abend rot

Essen. Die Corona-Pandemie hat Deutschland auch weiterhin fest im Griff. Das gilt auch für den Limbecker Platz in Essen.

Nun beteiligt sich der Limbecker Platz Essen an einer besonderen Lockdown-Aktion und erstrahlt deswegen in rot.

Limbecker Platz Essen nimmt an einer bundesweiten Aktion teil. Foto: Limbecker Platz Essen

Limbecker Platz Essen: Besondere Lockdown-Aktion

Auch der Limbecker Platz in Essen beziehungsweise die dort angesiedelten Läden leiden unter dem derzeitigen Corona-Lockdown. Wann Einzelhändler und Restaurants wieder aufmachen können, ist derzeit noch nicht klar.

Das ist das Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen:

2008 wurde das ehemalige Karstadt-Haus am Limbecker Platz geschlossen und abgerissen.

Am 22. Oktober 2009 eröffnete das neue Einkaufszentrum Limbecker Platz.

Die Kosten des Bauprojekts werden auf 300 Mio. Euro beziffert.

Mit 70.000 qm Verkaufsfläche und mehr als 200 Shops ist es eines der größten innerstädtischen Einkaufszentren Deutschlands.

Am Montag wird sich das Einkaufszentrum an einer bundesweiten Aktion beteiligen. Zahlreiche Geschäfte, Schaufenster und Einkaufszentren in Deutschland leuchten am Montagabend rot. Doch was hat es mit dieser Aktion auf sich?

Limbecker Platz in Essen erstrahlt am Montagabend in rot

Mit der gemeinsamen Aktion wollen Händler deutschlandweit auf die existenzbedrohende Lage vieler Geschäfte und Handelsunternehmen infolge des anhaltenden Lockdowns aufmerksam machen. Der Zeitpunkt ist auch nicht zufällig gewählt. Immerhin wollen Bund und Länder am Mittwoch über die Fortführung der Corona-Maßnahmen in Deutschland beraten. Die Teilnehmer der Aktion – wie der Limbecker Platz in Essen – wollen für eine schnelle Öffnung des Einzelhandels werben.

„Mit der Aktion wollen wir ein klares Zeichen setzen und zeigen: Der Handel blutet aus und die Lebendigkeit der Innenstadt ist in Gefahr! Viele Händler stehen mit dem Rücken zur Wand, der anhaltende Lockdown gefährdet zahlreiche Geschäfte in ihrer Existenz und Arbeitsplätze im Handel. Daher ist eine schnelle Öffnung der Geschäfte dringend erforderlich. Das geht nachweislich mit Sicherheit und Verantwortung: Zahlreiche Studien belegen, dass der Einzelhandel kein Infektionstreiber ist. Auch das Robert-Koch-Institut bewertet das Infektionsrisiko im Einzelhandel ausdrücklich als niedrig“ so Alexandra Wagner, Center-Managerin des Limbecker Platzes. Außerdem hätten die Geschäfte und Center bereits 2020 umfrangreiche Hygiene- und Präventionskonzepte eingeführt, die auch weiterhin konsequent umgesetzt werden sollen.

Limbecker Platz in Essen: Klare Aussage der Center-Managerin

„Die aktuell diskutierten „Click & Meet“-Angebote oder vergleichbare Ideen sind keine Alternative – im Gegenteil. Die Kosten für Personal und Ladenbetrieb sind zumeist höher als die Umsätze, so dass derartige Angebote die aktuellen Verluste nur weiter erhöhen würden“, stellte Wagner klar.

Limbecker Platz Essen: Die Aktion soll auf die derzeitige Situation aufmerksam machen. Foto: Limbecker Platz Essen

Die Aktion am Montagabend findet im Rahmen der Initiative „Das Leben gehört ins Zentrum“ statt, zu der sich zahlreiche namhafte Handelsunternehmen zusammengeschlossen haben – darunter auch die Shopping-Center-Betreiberin ECE, die auch den Limbecker Platz in Essen betreibt – und die sich für eine schnelle Wiedereröffnung des Handels und für lebendige lebenswerte Innenstädte einsetzt. Auch das Centro Oberhausen beteiligt sich an der Aktion. (gb)