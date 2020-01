Limbecker Platz Essen: Kult-Geschäft eröffnet Store im Center

Größen Shoppingmall in Essen: Der Limbecker Platz.

Essen. Der Umbruch im Limbecker Platz in Essen ist im vollen Gange. Nach zehn Jahren laufen die Mietverträge aus, einige werden verlängert, andere aufgelöst.

Doch um langfristigen Leerstand muss sich das Shopping-Center Limbecker Platz in Essen augenscheinlich nicht sorgen. Denn nach dem Auszug von dem Reiseveranstalter Kämpgen & Alltours im ersten Obergeschoss bleibt das Ladenlokal nicht leer stehen.

Kult-Geschäft zieht in Limbecker Platz in Essen

Im Gegenteil: Wie Alexandra Wagner, Centermanagerin des Shopping-Centers berichtet, zieht ein bundesweit bekanntes Klamotten-Geschäft dort ein.

Geschäft „Kult“ hat die Ladenfläche angemietet

„Kult“ habe die Ladenfläche angemietet. Das Kleidungsgeschäft, das vor allem junges Publikum anspricht, ist bereits mit einem Schwestern-Store von „Olymp & Hades“ in der Rathaus-Galerie vertreten. Die beiden Geschäfte gehören der Görgens Gruppe an.

„Kult“ selbst hat es bisher in Essen noch nicht gegeben. Das ändert sich nun mit dem Einzug in den Limbecker Platz ins 1. Obergeschoss.

Junge, moderne Mode nach den neuesten Trends

Das Geschäft hat sich auf junge, moderne Mode spezialisiert, die dazu auch noch günstig ist. In der Rathaus-Galerie wummert aus dem „Olymp & Hades“ stets laute Musik.

Marken wie Ellesse, Alpha, Levi's, Ragwear und Superdry gehören dem Store an. „Kult“ und „Olymp & Hades“ haben ihren Hauptsitz in NRW, in Köln.