Augen auf im Limbecker Platz in Essen – sonst bereust du es!

Immer wieder lässt sich der Limbecker Platz in Essen Aktionen für seine Besucher einfallen, um das Einkaufserlebnis in den mehr als 200 Shops noch weiter zu steigern.

Anlässlich Halloween hat sich das Center Management eine neue Überraschung einfallen lassen. Während Zoos und Freizeitparks im Ruhrgebiet ihre Besucher derzeit das Fürchten lehren, hat sich der Limbecker Platz in Essen etwas ganz Besonderes zum Reformationstag einfallen lassen.

Limbecker Platz mit besonderer Aktion

Wer an Halloween denkt, dem kommt wohl direkt eines in den Sinn: Kürbisse, so weit das Auge reicht. Ob geschnitzt oder in leckeren Suppen serviert – die orange Gemüsepflanze darf jetzt in den eigenen vier Wänden oder als Deko vorm Eingang nicht fehlen.

Auch im Limbecker Platz setzt man auf kleine Deko-Kürbisse. Doch wer jetzt denkt, dass diese nur eine dekorative Rolle im Essener Shoppingtempel einnehmen, der täuscht sich. Denn dahinter steckt eine ganz besondere Aktion, bei der aufmerksame Besucher sogar einen Centergutschein absahnen können.

Besucher müssen wachsam sein

„Augen auf im Limbecker Platz“ – so macht das Einkaufscenter jetzt auf Social Media auf die Halloween-Aktion aufmerksam. An zwei Tagen in dieser Halloween-Woche verstecken die Mitarbeiter irgendwo auf den Ladenflächen kleine Kürbisse. Wer einen entdeckt, sollte ihn sich direkt schnappen und damit auf zur Kunden-Info machen.

Denn nur wer hier einen gefundenen Deko-Kürbis vorzeigt, bekommt einen 20-Euro-Einkaufsgutschein für den Limbecker Platz geschenkt. Doch wer jetzt den ganzen Tag einplant, um jeden Winkel des Essener Einkaufszentrums abzusuchen, sollte sich dringend im Vorfeld seine Facebook- oder Instagram-Story anschauen. Denn: „Den entscheidenden Hinweis gibt’s vorab in unserer Story – also unbedingt reinschauen!“ Na, dann auf die Suche, fertig, los!