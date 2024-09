Wo was Altes wegfällt, kann was Neues entstehen! Kaum ist das Kapitel Galeria Karstadt Kaufhof im Limbecker Platz in Essen Geschichte, gibt es Neuigkeiten. Das Kaufhaus ist seit einigen Tagen geschlossen. Wer jetzt noch durch die Fenster guckt, erkennt nur noch einige alte Aufsteller. Ende August lief der Mietvertrag aus.

Zum Schluss war Galeria im Limbecker Platz in Essen immerhin fast noch ausverkauft. Jetzt hat Center-Manager Anastasios Meliopoulos mit seinem Team übernommen, die für die 20.000 Quadratmeter große Fläche schon neue Pläne schmieden. Eines steht wohl fest: Als gesamte Fläche wird der alte Galeria Karstadt Kaufhof nicht mehr vermietet.

Limbecker Platz in Essen: Nach Galeria-Aus – jetzt gibt es Neuigkeiten

Stattdessen soll alles in fünf bis sechs kleinere Flächen im Limbecker Platz in Essen aufgeteilt werden. Und dann? Schon als die Pläne der Galeria-Schließung bekannt wurden, hatte das Center-Management neue Ideen für die Fläche. Jetzt muss erstmal umgebaut werden, im Anschluss sollen einzelne Geschäfte nach und nach eröffnen.

Wie der „Limbi“-Chef gegenüber „Radio Essen“ bestätigt, seien aktuell die Verhandlungen mit einem „großen Textil-Filialisten“ weit fortgeschritten. Weil die Verhandlungen aber noch nicht komplett abgeschlossen seien, gebe es auch noch keinen konkreten Namen. Für Kunden heißt das also weiterhin: noch Geduld bewahren!

Und wie sieht es bei Galeria Karstadt Kaufhof aus? Der Konzern musste Ende April zum dritten Mal Insolvenz anmelden, das Verfahren ist abgeschlossen. Der eingesetzte Insolvenzverwalter hat neue Eigentümer für die Warenhäuser gefunden, konnte die Gläubiger überzeugen. Die Mehrzahl der Filialen in Deutschland wird weiter betrieben, allerdings war die im Limbecker Platz in Essen eine von denen, die geschlossen wurden.