Der Limbecker Platz in Essen hat tolle Neuigkeiten: Bald öffnen neue Läden ihre Pforten! (Archivbild)

Limbecker Platz in Essen: Neue Läden eröffnen – das kommt bald auf Kunden zu

Essen. Im Limbecker Platz in Essen wird es bald ein paar neue Läden geben. Aktuell steht der Limbecker Platz in Verhandlungen mit mehreren Firmen, doch einige Eröffnungen sind in Essen schon mal sicher.

DIESE Shops werden die leerstehenden Läden im Limbecker Platz in Essen demnächst füllen.

Limbecker Platz in Essen: Diese Shops füllen die Leerstände

Im Limbecker Platz gibt es mittlerweile über 20 Leerstände. Auch das Schuhgeschäft Roland hat in der Corona-Krise seine Filiale im Limbecker Platz aufgeben müssen. Seither steht die Ladenzeile hier leer. Doch jetzt kommen tolle Neuigkeiten: Intersport zieht ein!

Das ist der Limbecker Platz in Essen:

ist seit dem 18. Jahrhundert ein zentraler Platz im Nordwesten der Innenstadt von Essen

2009 wurde der Platz für 300 Millionen Euro neugestaltet und ein Einkaufszentrum erbaut

er hat eine Verkaufsfläche von insgesamt 70.000 Quadratmetern

somit können bis zu 200 Läden Besuchern ihre Angebote präsentieren

Der Sporthändler ist jedoch nicht der einzige Neuzugang. Ab dem 2. September kommt auch der Imbiss „Die Kabine“ dazu. Außerdem wird im Limbecker Platz bald die „Esports Arcade“ eingerichtet. Was dich dort erwartet, kannst du >>>hier nachlesen.

Limbecker Platz in Essen: Das könnte dich zukünftig erwarten

Einige Deals sind jedoch noch nicht durch, deshalb kann der neue Manger Anastasios Meliopoulos keine Versprechen geben. Doch vielleicht können sich Kunden schon bald auf einen türkisch-arabischen Lebensmittelladen freuen.

Auch der Fahrradhändler Rose Bikes könnte hier demnächst einziehen. Ebenso sei man mit zwei Klamotten-Marken in Verhandlung, heißt es bei der WAZ. (mbo)