Neueröffnung im Limbecker Platz in Essen steht kurz bevor – jetzt erfahren es die Kunden

In Essen hat das Einkaufszentrum Limbecker Platz einen neuen Anlaufpunkt für Technik-Liebhaber bekommen. Ein echter Tech-Gigant hat hier seinen ersten offiziellen Laden in Deutschland eröffnet. Die feierliche Einweihung findet am Freitag (26. September) statt – mit einigen Highlight für die ersten Kunden.

Die Rede ist von dem stark expandierenden Elektro-Konzern Xiaomi. Nach einer mehrtägigen Testphase geht es am Freitagnachmittag im Limbecker Platz in Essen mit der offiziellen Eröffnungszeremonie los. Besucher können sich vor dem Store auf eine Live-Band und den symbolischen Akt des Banddurchschneidens freuen. Als zusätzlichen Anreiz verteilt Xiaomi Goodie-Bags und lädt zum Mitmachen an einem Greifautomaten ein. Es gibt coole Gewinne.

Limbecker Platz in Essen mit Deutschland-Premiere

Alan Chen Li, Sprecher von Xiaomi, sieht in der Eröffnung im Limbecker Platz in Essen einen Meilenstein des Unternehmens. Er betont, dass der Store den Menschen der Region die innovativen Produkte von Xiaomi näherbringen soll. Mit diesem Schritt möchte das Unternehmen sein langfristiges Engagement am deutschen Markt verstärken.

Im neuen Laden im Limbecker Platz in Essen stellt Xiaomi sein umfassendes Produkt-System „Human × Car × Home“ vor. Kunden haben die Möglichkeit, die smarten Technologien von Xiaomi hautnah zu erleben und sich von deren Nutzwert für den Alltag zu überzeugen. Wer allerdings auf eine Präsentation der Elektroautos gehofft hat, wird enttäuscht. Diese werden in dem Einkaufszentrum nicht ausgestellt.

Xiaomi zeigt Smartphones, TV und Saugroboter

Technik-Fans im Limbecker Platz in Essen können hingegen eine Vielzahl an Xiaomi-Produkten live testen. Dazu gehören Smartphones, Smart-Home-Geräte, Fernseher und Haushaltshelfer wie Saugroboter. Auch innovative Mobilitätslösungen wie die beliebten E-Scooter stehen zum Ausprobieren bereit. Das Personal hilft den Besuchern bei der Auswahl. Im Untergeschoss des Limbecker Platzes in Essen befindet sich der neue Xiaomi-Store direkt neben Flying Tiger.

Dieser neue Xiaomi-Store spiegelt eine strategische Neuausrichtung im Einzelhandel wider. Anders als bisher von Partnergesellschaften betriebene Standorte (z.B. Düsseldorf und Köln) übernimmt Xiaomi den Betrieb dieses Ladens vollständig selbst. Diese Eigenregie im Limbecker Platz markiert den Auftakt für weitere geplante direkte Stores in anderen europäischen Städten.