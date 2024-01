Limbecker Platz in Essen verkündet Neueröffnung – Kunden flippen sofort völlig aus

Tagtäglich locken viele Shops Kunden in den Limbecker Platz. Das große Einkaufszentrum in Essen-Mitte hat zahlreiche Mode-, Deko- und Technik-Geschäfte. Doch das ist noch nicht alles.

Auch wenn der Magen mal knurrt, finden Besucher im Limbecker Platz ein großes Angebot an Essens- und Getränkeständen. Und nun kommt ein weiteres dazu, dass bei den Besuchern schon jetzt für große Euphorie sorgt.

Limbecker Platz stellt neuen Laden vor

„Frisch neu eröffnet“, heißt es am Donnerstagnachmittag (25. Januar) auf der Facebook-Seite vom Limbecker Platz. In dem Video führt eine Mitarbeiterin die Kunden schonmal virtuell zu dem neuen Laden – es geht in den Food-Bereich ins 1. Obergeschoss. Vor einer großen Auswahl an bunten Eissorten bleibt sie stehen.

Denn bei dem neuen Laden handelt es sich um das „Eislab“. Hier findet sich alles, was das Herz von Eisfans höherschlagen lässt: Schoko, Vanille, Joghurt, Mango – was auch immer. Doch hier gibt es nicht nur das klassische Eis in der Waffel oder im Becher. Denn die Mitarbeiterin bestellt sich erstmal einen großen Schoko-Nuss-Becher, während ihre Begleitung einen Fruchtbecher serviert bekommt. Und zum Nachtisch gibt es noch eine Waffel mit Vanille-Eis, Obst und natürlich Schoko-Glasur. Genüsslich wird das Eis verspeist – ganz schön gemein.

Denn vielen Facebook-Usern läuft beim Anblick offenbar schon das Wasser im Munde zusammen. „Na toll, jetzt habe ich Lust auf ein Eis“, kommentiert eine Frau. Eine andere kündigt bereits ihren Besuch an und meint: „Da müssen wir hin.“ Wohingegen eine andere Userin erstmal wissen möchte, ob es denn auch vegane Eissorten gibt. Doch das Social Media Team vom Limbecker Platz kann sie beruhigen – auch Veganer können zum Probieren vorbeikommen.