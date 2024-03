Limbecker Platz: Kunden wollen endlich kostenlos parken – Betreiber mit klarer Ansage

Der Limbecker Platz in Essen ist für viele Anwohner in der Region die erste Adresse, wenn es ums Shopping geht. Mit über 100 Läden und einem abwechslungsreichen Gastronomie-Angebot kann man schon mal einige Stunden im Limbecker Platz verweilen.

Trotz der vielen Möglichkeiten in dem Einkaufscenter ist für viele Kunden ein großer Wunsch noch immer offen – sie fordern kostenlose Parkplätze. Das Westfield Centro in Oberhausen verlangt zum Beispiel kein Geld für die Plätze im Parkhaus, warum sollte das nicht also auch für den Limbecker Platz in Essen möglich sein? DER WESTEN hat beim Betreiber nachgehakt.

Limbecker Platz in Essen: „So fahre ich lieber ins Centro“

Auf der Facebook-Seite des Limbecker Platzes in Essen fragt das Social-Media-Team Kunden, welchen Service im Shopping-Center sie besonders gerne nutzen. In den Kommentaren werden viele positive Aspekte genannt – doch auch ein Wunsch wird laut.

„Dinge, die wirklich Konkurrenzfähig machen würden: Kostenlos parken, wenn man dort einkauft. So fahre ich dann doch lieber ins Centro oder ins Rhein-Ruhr-Zentrum“, erklärt etwa eine Frau. Gegenüber DER WESTEN erklärt ein Sprecher des Betreiberunternehmens des Einkaufscenters in Essen, warum genau das Parksystem des Limbecker Platzes nicht mit dem von anderen verglichen werden kann – und die Parkplätze dementsprechend auch nicht kostenfrei werden.

Limbecker Platz: Deshalb ist das Parkhaus nicht kostenlos

Demnach muss man „ein bisschen differenzieren“, wenn man den Limbecker Platz mit zum Beispiel dem Westfield Centro vergleicht. So handelt es sich bei dem Einkaufscenter in Essen um ein sogenanntes „Innenstadt-Center“, was also direkt an die City der Stadt angebunden ist. An Wochentagen ist das Parkhaus meist zu 80 Prozent ausgelastet, am Samstag meist über 100 Prozent.

Man könne es sich deshalb schlicht nicht leisten, die Parkplätze kostenlos zu machen – schließlich würden sonst die eigentlichen Kunden des Limbecker Platzes wohl kaum noch Parkplätze in dem Parkhaus bekommen. Dazu wäre die kostenlose Öffnung mit weiteren „Kosten verbunden“ – man investiere stattdessen „eher darein, dass wir ein gut funktionierendes Parkhaus haben, zum Beispiel mit Parkplatzwächter und Car-Finder“, wie der Sprecher auf Anfrage von DER WESTEN argumentiert.

Zudem sei der Preis mit einem Euro pro erste und zweite Stunde verhältnismäßig günstig – was auch eine Frau bei Facebook anerkennt.