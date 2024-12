Limbecker Platz in Essen: Bittere Pille für Kunden – Laden-Aus schon nach wenigen Monaten!

Besucher des Limbecker Platz in Essen ereilt jetzt eine Hiobsbotschaft. Ausgerechnet ein Laden, der erst vor wenigen Monaten seine Türen im Einkaufszentrum öffnete, muss sie jetzt schon wieder schließen.

Dabei handelt es sich nach aktuellen Informationen um die Deko-Kette Depot. Damit sich der insolvente Händler neu aufstellen kann, führt kein Weg an der Schließung von zahlreichen Filialen vorbei. Und ausgerechnet der Laden im Limbecker Platz in Essen muss jetzt auch dran glauben.

Limbecker Platz in Essen mit Hiobsbotschaft

Bis Jahresende will Depot laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mindestens 27 Filialen in ganz Deutschland schließen. 17 seien bereits dicht gemacht worden. Deutschlandweit blieben dann nur noch 285 Geschäfte der Deko-Kette. „Läden, mit denen wir kein Geld verdienen, werden wir konsequent schließen“, so der Geschäftsführer Christian Gries.

Nun soll ausgerechnet auch das Depot-Outlet im Limbecker Platz in Essen auf der Abschussliste stehen, wie Centermanager Anastasios Meliopoulos auf Nachfrage der „WAZ“ bestätigte. Und lange soll es bis dahin nicht mehr dauern. Bereits Anfang des Jahres 2025 soll die Filiale ihre Türen für immer schließen. Schon jetzt weisen darauf Sale- und „Wir schließen“-Schilder im Schaufenster hin.

Es ist nicht das erste Aus von Depot in Essen

Besonders bitter daran: Das Depot-Outlet war erst vor knapp einem Jahr im Limbecker Platz eröffnet worden. Nach nur etwas mehr als 12 Monaten ist jetzt schon wieder Schluss. Und damit ist die Einkaufscenter-Filiale in Essen nicht alleine. Bereits 2022 musste Depot auf der Kettwiger Straße sowie im Allee-Center weichen.

Viele der betroffenen Mitarbeiter sollen jetzt in andere Filialen versetzt werden. Etwa 50 der zuletzt insgesamt 3.350 Beschäftigten trifft die Schließungswelle aber bitter, sie werden ihren Job verlieren.

Neue Pläne für die Depot-Filiale im Limbecker Platz in Essen gibt es aber bereits. Was mit der Ladenfläche im Untergeschoss passieren wird, erfährst du in diesem Artikel der „WAZ“ >>>.