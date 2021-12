Limbecker Platz in Essen: Oha! Heftige Corona-Ansage an alle Besucher vor dem Shoppen

Essen. Heftige Ansage vom Limbecker Platz in Essen an alle Shopping-Interessierte!

Wer im Limbecker Platz in Essen einkaufen will, sollte was wissen, was die Betreiber auf Facebook mitgeteilt haben. Sonst könnte sich der Weg zum Limbecker Platz in Essen umsonst gewesen sein...

Limbecker Platz in Essen: Neue Regeln für deine Shopping-Tour

Spätestens seit vergangener Woche Donnerstag ist klar: Die Corona-Regeln werden noch einmal schärfer. Nicht nur in ganz Deutschland, auch in NRW. Eine dieser neuen Regeln setzt der Limbecker Platz in Essen ab Samstag, 4. Dezember, um. Denn ab dann gilt die 2G-Regel.

Du willst im Limbecker Platz in Essen shoppen? Dann solltest du eine wichtige Sache beachten! Foto: IMAGO / Zoonar

Bedeutet: Nur, wenn du geimpft oder genesen bist, hast du Zugang zu den Geschäften im Einkaufszentrum. Die Ausnahme bilden Geschäfte des täglichen Bedarfs. 2G gilt übrigens auch für körpernahe Dienstleistungen, Friseurbesuche und Gastronomie, ausgenommen sind To-go-Angebote.

----------------------------------

Das ist der Limbecker Platz in Essen:

ist seit dem 18. Jahrhundert ein zentraler Platz im Nordwesten der Innenstadt von Essen

2009 wurde der Platz für 300 Millionen Euro neugestaltet und ein Einkaufszentrum erbaut

er hat eine Verkaufsfläche von insgesamt 70.000 Quadratmetern

somit können bis zu 200 Läden Besuchern ihre Angebote präsentieren

-------------------------------------

So läuft es mit den Kontrollen am Limbecker Platz

Doch wie genau wird das eigentlich kontrolliert? Laut des Teams vom Limbecker Platz gibt es immer am Eingang der jeweiligen Geschäfte Kontrollen. Deshalb solltest du schon beim Betreten des Ladens einen Nachweis parat halten.

--------------------------------------

Mehr aus Essen:

---------------------------------------

Ausgenommen von der 2G-Regel sind Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren. Außerdem all jene, die über ein ärztliches Attest verfügen, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Sollte das bei dir der Fall sein, sollst du aber einen Testnachweis mitbringen. Entweder in Form eines Schnelltest, der darf nicht älter als 24 Stunden sein, oder in Form eines PCR-Tests, der wiederum darf nicht älter als 48 Stunden sein.

++ Whatsapp: Achtung, diese Message solltest du auf Teufel komm raus löschen ++

Welche neuen Regeln generell ab sofort in NRW gelten, liest du hier >>>