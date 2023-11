Limbecker Platz in Essen verkündet große Änderung – sie betrifft alle Kunden

Bald ist es so weit. Dann beginnt die große Schnäppchenjagd im Limbecker Platz in Essen. Am „Black Friday“ (24. November) können sich die Kunden nicht nur online auf heiße Deals einstellen, sondern auch im Einkaufszentrum im Herzen der Essener City.

Damit möglichst viele Kunden in den Genuss der Schnäppchenjagd kommen, ändert der Limbecker Platz sogar seine Öffnungszeiten – und das nicht nur am „Black Friday“.

Limbecker Platz ändert Öffnungszeiten

Schnäppchenjäger aufgepasst: Der Limbecker Platz lädt an zwei Tagen im November zum „Late Night Shopping“ ein. An den sogenannten Black Price Days haben alle Läden zwei Stunden länger als üblich geöffnet. Am 24. und 25. November öffnet das Essener Einkaufszentrum also bis 22 Uhr.

Das soll nach Informationen der „WAZ“ allerdings nicht in der Vorweihnachtszeit wiederholt werden. Entgegen mancher Aktionen in der Adventszeit vergangener Jahre werde der Shopping-Tempel zum Weihnachts-Geschenke-Shopping nicht länger öffnen als gewohnt. Die Konkurrenz handhabt das anders. So kannst du etwa im Centro Oberhausen vor und nach den Feiertagen deutlich länger shoppen als gewohnt (mehr Infos hier >>> ).

Besonderes Weihnachtsangebot in Essen

Doch auch der Limbecker Platz bietet seinen Kunden in Essen einen zusätzlichen Weihnachts-Shopping-Termin. So sind die Läden sowohl in der Innenstadt als auch im Einkaufszentrum zum verkaufsoffenen Sonntag am 17. Dezember geöffnet. Hier kannst du zwischen 13 und 18 Uhr nach Herzenslust Geschenke shoppen.

Schlechte Nachrichten allerdings für ganz Kurzentschlossene, die an Heiligabend auf der Suche nach Last-Minute-Geschenken sind. Denn da bleiben alle Geschäfte in diesem Jahr geschlossen – egal ob Limbecker Platz oder Centro Oberhausen. Denn der 24. Dezember fällt 2023 auf einen Sonntag. Genau aus diesem Grund bleiben die Einkaufszentren auch an Silvester zu.