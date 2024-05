Limbecker Platz in Essen: Kunden fällt plötzlich versteckter Automat auf – ihn sollte jeder kennen

Im Limbecker Platz tut sich was! Erst kürzlich feierte hier noch der dänische Einrichtungsladen „Søstrene Grene“ in Essen seine Neueröffnung. Für viele Fans gabs schon damals kein Halten mehr (hier mehr dazu).

Dieser Tage kündigte der Limbecker Platz in Essen schon den nächsten Hammer an. Doch der hat nichts mit einer Ladeneröffnung zu tun. Vielmehr können Besucher jetzt einen brandneuen Service nutzen – aber nicht jeder hat ihn bereits entdeckt.

Limbecker Platz will mit neuem Automat punkten

Tatsächlich handelt es sich bei der Neuerung um einen neuen Automaten im Untergeschoss. Wer jetzt denkt, dass der fürs Parkticket begleichen oder Geldabheben gedacht ist, ist allerdings schief gewickelt. Vielmehr will das Essener Einkaufszentrum jetzt mit einem ganz neuen Service bei seinen Kunden punkten.

„So schnell bekommst du einen Center-Gutschein“, wird in dem Erklär-Video auf Facebook dazu angekündigt. Bei dem kleinen unscheinbaren Automaten handelt es sich also um einen Gutschein-Drucker! Zu finden ist das gute Stück im UG neben der Kunden-Info, von anderen Automaten flankiert. Doch was muss man bei der Nutzung beachten?

SO funktioniert der neue Service

Tatsächlich brauchen neugierige Besucher nicht viel Fingerspitzengefühl, um mit dem neuen Automaten klarzukommen. Dafür müssen sie einfach nur die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf dem Touchscreen akzeptieren, dann geben sie ihre gewünschte Gutschein-Anzahl aus. Im nächsten Schritt können Kunden dann ihren Wunsch-Betrag auswählen und ihn per EC-Karte bezahlen.

Wer noch nach einem passenden Umschlag für seinen Gutschein sucht, findet eine Auswahl in den Fächern unter dem Touchscreen. „Einfach geht’s doch nicht, oder“, fragen die Center-Betreiber. Das lassen sich Kunden des Limbecker Platz in Essen sicherlich nicht zwei Mal fragen!