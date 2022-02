Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Lidl in Essen: Sicherheitsmann schnappt Ladendieb – doch der ist auf Rache aus

Essen. Ein ganz normaler Tag im Lidl in Essen? Mitnichten!

Am späten Montagabend hat die Bundespolizei gegen 22.15 Uhr die Information erhalten, dass am Hauptbahnhof Essen ein Mann einen anderen mit einem Messer bedrohe. Auf der Video-Überwachung war dann noch zu sehen, wie zwei Männer an der Nordseite des Hauptbahnhofs gerungen haben.

Die Beamten sind sofort in Richtung Bahnhofsvorplatz vor dem Lidl in Essen ausgerückt.

Lidl in Essen: Mitarbeiter schnappt Ladendieb – doch der ist auf Rache aus

Dort hatten Zeugen einen 55-Jährigen festgehalten. Zwei Lidl-Sicherheitsmitarbeiter (45 und 26 Jahre alt) teilten der Bundespolizei mit, dass sie beobachtet hätten, wie der 55-Jährige zuvor eine Getränkeflasche aus dem Discounter gestohlen habe. Daraufhin hätten sie den Essener angesprochen und in einen Nebenraum gebeten.

Ein Ladendieb hat sich mit zwei Security-Männern aus dem Lidl in Essen angelegt. (Symbolfoto) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Auf dem Weg dorthin sei der ältere Mann dann gestolpert, habe umgehend den 26-jährigen Security-Mitarbeiter verdächtigt, ihn gestoßen zu haben. Weil die Stimmung immer aggressiver geworden sei, habe der zweite Security-Mitarbeiter dem Ladendieb Hausverbot erteilt. Beim Verlassen des Discounters habe dieser dann dem 26-Jährigen zugerufen, dass er ihn „absteche“.

------------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

------------------------

Lidl in Essen: Ladendieb lauert Security-Mitarbeiter auf

Beim Verlassen der geschlossenen Filiale wartete der Ladendieb dann tatsächlich auf sein „Opfer“ am Ausgang. Er bedrohte den Deutschen mit einem unbekannten Gegenstand in der Hand. Da der Sicherheitsmitarbeiter den Gegenstand nicht erkennen konnte, ging er einfach weiter.

------------------------

Mehr News aus Essen:

------------------------

Doch der 55-Jährige sei ihm gefolgt und habe ihn weiter beschimpft und bedroht. Nach einer Weile habe er aufgegeben und in Richtung Bahnhofsvorplatz gegangen. Dort sei er dann überwältigt und zu Boden gebracht worden.

------------------------

Weitere Top-Themen:

------------------------

Im Nachhinein hat sich der Gegenstand als Nagelpfeile gehandelt, sie wurde als Beweismittel sichergestellt. Gegen den Wüterich wird wegen Bedrohung ermittelt. (mg)