Lidl in Essen ändert Öffnungszeiten zu Silvester – HIER kannst du sogar Neujahr einkaufen

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen. Vor Silvester decken sich die Menschen bei Lidl, Aldi und Co. für den Jahreswechsel ein. Ob Käse für Fondue oder Raclette, Feuerwerkskörper oder den Sekt zum Anstoßen: Bei Supermärkten und Discountern herrscht nach den Weihnachtsfeiertagen absoluter Hochbetrieb.

Wer die Gelegenheit hat, erledigt seine Einkäufe daher im besten Fall schon vor dem großen Ansturm vor dem Silvester-Wochenende. Weil der 31. Dezember 2023 auf einen Sonntag fällt, müssen Kunden dieses Jahr zwei einkaufsfreie Tage überbrücken. Denn die meisten Supermärkte dürfen weder sonntags noch feiertags öffnen. Doch für eine Lidl-Filiale in Essen gibt es eine Sonderregelung.

Lidl in Essen öffnet Silvester und Neujahr

Eigentlich verbietet das Ladenöffnungsgesetz NRW dem Einzelhandel an Sonn- und Feiertagen, seine Pforten zu öffnen. Es gibt allerdings Ausnahmen: „Verkaufsstellen auf Flughäfen und auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs dürfen an Sonn- und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf während des ganzen Tages geöffnet sein“, heißt es unter Paragraf 9 der Verordnung.

Damit Reisende sich mit Produkten des täglichen Bedarfs eindecken können, darf die Lidl-Filiale am Essener Hauptbahnhof nicht nur an Heiligabend und Weihnachten öffnen, sondern auch zum Jahreswechsel.

Mit Rücksicht auf die Mitarbeitenden hat Lidl allerdings die Öffnungszeiten an Silvester angepasst. Während die Hauptbahnhof-Filiale normalerweise an Feiertagen zwischen 9 und 20 Uhr öffnet, ist am Sonntag (31. Dezember) schon früher Schluss.

Das sind die Lidl-Öffnungszeiten zu Silvester in Essen

So können die Angestellten an Silvester bereits um 16 Uhr in den wohlverdienten Feierabend gehen (Heiligabend war um 14 Uhr bereits Schluss). Das Angebot dürfte auch vergessliche Kunden aus dem Ruhrgebiet anziehen. Sie können hier trotz Silvester-Sonntag noch ihre letzten fehlenden Produkte für ihr Festessen einkaufen. Am späten Nachmittag kann dann auch die Lidl-Belegschaft in Essen die Korken knallen lassen.

Während die meisten Menschen am Neujahrstag erst einmal kräftig ausschlafen, muss die Frühschicht am Montag (1. Januar) allerdings wieder um 9 Uhr auf der Matte stehen. Sie versorgen Reisende am Neujahrstag zwischen 9 und 20 Uhr mit dem Nötigsten.