Lidl in Essen: Brand beim Discounter – Kunden aus Filiale evakuiert!

Essen. Feuerwehr-Einsatz am Donnerstagmittag bei Lidl in Essen.

Zeugen riefen die Feuerwehr, nachdem sie gegen 13.30 Uhr Rauch an der Decke einer Filiale des Discounters in Essen Frohnhausen gesehen hatten.

Lidl in Essen: Brand beim Discounter! (Symbolbild) Foto: Horst Galuschka / dpa

Lidl in Essen: Brand beim Discounter – Filiale geräumt

Wer am Donnerstagmittag die zahlreichen Einsatzwagen der Feuerwehr vor dem Lidl an der Frohnhauser Straße gesehen hat, wird sich wahrscheinlich fragen: Was ist bloß in der Filiale des Discounters los?

Die Antwort gibt der Essener Feuerwehr-Sprecher Mike Filzen gegenüber DER WESTEN. So gingen die Einsatzkräfte zunächst von einem Kabelbrand in der Zwischendecke der Lidl-Filiale aus. Erst später entdeckten sie den wirklichen Grund für den Rauch.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, wurden bereits alle Mitarbeiter und Kunden aus dem Discounter evakuiert.

Lidl in Essen evakuiert – Feuerwehr im Einsatz

Nach einem Kontrollgang durch die Lidl-Filiale in Essen wollten die Einsatzkräfte am Nachmittag zunächst die Zwischendecke öffnen, teilte Mike Filzen mit.

Doch dann entdeckten sie draußen vor der Filiale einen brennenden Altpapier-Presscontainer. Von dort war der Rauch in die Filiale gezogen. Die Einsatzkräfte rückten den Container von der Wand und begangen mit den Löscharbeiten.

Personen sollen sich nach ersten Erkenntnissen durch den leichten Rauch bei Lidl nicht verletzt haben. Wie hoch der Sachschaden ist und wann die Filiale wieder eröffnet werden kann, ist unklar. (ak)