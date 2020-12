Lidl am Hauptbahnhof Essen: So lange hat er Weihnachten und Silvester geöffnet

Essen. Aktuell haben die Geschäfte alle wegen Corona geschlossen. Nur die Supermärkte und andere lebensnotwendige Läden dürfen geöffnet sein. So auch der Lidl am Hauptbahnhof Essen.

Und dieser hat auch eine Besonderheit. Denn der Lidl am Hauptbahnhof Essen öffnet im Gegensatz zu anderen Supermärkten auch an den Feiertagen!

Das sind die Öffnungszeiten vom Lidl am Hauptbahnhof Essen an Weihnachten

Jedes Jahr wieder kommt kurz vor Weihnachten deswegen die Frage in den sozialen Netzwerken auf: Wie lange hat denn der Lidl am Hauptbahnhof in Essen nun eigentlich geöffnet?

Der Lidl am Hauptbahnhof Essen hat auch an den Feiertagen geöffnet. (Archivbild) Foto: Funke Foto Services

------------------------------------

• Mehr Themen:

Lidl: Kunde kauft Kidney-Bohnen – erst nach dem Kochen macht er eine gefährliche Entdeckung

Lidl: Weihnachtsangebot löst große Diskussion aus– „Lasst uns in Ruhe mit euren blöden Kommentaren“

Lidl-Kundin macht im Discounter beunruhigende Beobachtung: „Was habt ihr euch dabei gedacht?“

Aldi, Lidl, Kaufland und Co.: Feuerwerkskörper an Silvester? Das sind die Pläne der Discounter

-------------------------------------

Hier kommt die Antwort!

Um diese Frage ein für alle Mal zu klären, kommt nun die Antwort:

Heiligabend, 24. Dezember: 6 bis 14 Uhr

1. Feiertag, 25. Dezember: 9 bis 20 Uhr

2. Feiertag, 26. Dezember: 9 bis 20 Uhr

Und damit die gleiche Frage nicht auch an Silvester und Neujahr wieder aufkommt, gibt es diese Öffnungszeiten direkt hinterher.

Silvester, 31. Dezember: 6 bis 16 Uhr

Neujahr, 1. Januar 2021: 9 bis 20 Uhr

Doch wieso darf der Lidl überhaupt geöffnet sein, schließlich gilt an gesetzlichen Feiertagen, dass auch Supermärkte geschlossen sein müssen?

Spezielle Orte sind von der Sonntags-Regelung ausgenommen

In diesem Fall greift die Tatsache, dass von der Sonntags-Regelung auch bestimmte Orte ausgenommen sind. Nämlich Verkaufsstellen in besonderen Lagen.

----------------------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit rund 160.000 Mitarbeiter, in Deutschland etwa 83.000 (Stand 2018)

----------------------------

Dazu zählen Bahnhöfe, Flughäfen und auch Tankstellen. In der Theorie müssen Reisende in der Lage sein, an diesen Stellen einzukaufen. In der Praxis kaufen allerdings sehr viele Menschen dort, die nicht reisen. (Den ganzen Bericht liest du >>> hier)

Deswegen hat der Lidl am Hauptbahnhof in Essen an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet. (fb)