Essen: Kommunalwahl am 13. September 2020 in Essen.

Kommunalwahl in Essen: Warten auf Ergebnisse +++ Feueralarm in Wahllokal

Die politischen Machtverhältnisse werden bei der Kommunalwahl am 13. September auch in Essen neu bestimmt: Stadtrat und Oberbürgermeister werden neu bestimmt.

Mit besonderer Spannung wird die Oberbürgermeister-Wahl in Essen erwartet. Kann sich CDU-OB Thomas Kufen im Amt halten?

Ebenfalls mit Spannung wird erwartet, ob es tatsächlich zum krassen Stimmverlust auf Seiten der SPD kommt, den eine WDR-Umfrage vorausgesagt hatte. 2014 waren die Sozialdemokraten noch stärkste Partei gewesen, das könnte sich nun ändern. Die Wahlergebnisse von 2014:

SPD: 34,0 Prozent

CDU: 31,5 Prozent

Grüne: 11,2

Linke: 5,3 Prozent

Essener Bürger Bündnis (EBB): 4,3 Prozent

AfD: 3,8 Prozent

FDP: 3,3 Prozent

Sonstige: 6,6 Prozent

Neben dem Stadtrat wird in Essen auch der Oberbürgermeister gewählt. Amtsinhaber Thomas Kufen werden gute Chancen auf eine Wiederwahl ausgerechnet. Die aussichtsreichsten Kandidaten in der Übersicht:

Thomas Kufen (CDU)

Oliver Kern (SPD)

Mehrdad Mostofizadeh (Grüne)

UPDATE: 13. September 2020

17 Uhr: Wahlbeteiligung gestiegen - Feueralarm in Wahllokal

Um 16 Uhr betrug die Wahlbeteiligung in Essen knapp über 40 Prozent (40,8). Damit liegt sie etwas höher als der Wert aus dem Jahr 2014. Damals wurde allerdings auch nicht über den Oberbürgermeister abgestimmt. 40,1 Prozent hatten 2014 bis 16 Uhr ihre Stimme abgegeben. Die gesamte Wahlbeteiligung 2014 lag bei 45,2 Prozent. Zudem hat die Stadt die Zahl der Wahlbeteiligung von 14 Uhr korrigiert, auf 29,9 Prozent statt zuvor angegebenen 26 Prozent. Die Summe der Briefwahlanträge war nicht korrekt berücksichtigt worden.

Am Giradethaus in Essen Rüttenscheid hat es, wie die "WAZ" berichtet, zudem einen Feueralarm in einem Wahllokal gegeben. Das Wahllokal sei in einen anderen Raum des Hauses verlegt worden, die Wahl sei dort allerdings durchgehend möglich gewesen.

16.10 Uhr: Sonderbarer Trend vor den Wahllokalen in Essen

Eigentlich könnte man angesichts der jüngsten WDR-Umfrage für Essen meinen, die Luft wäre raus. Die Umfrage sah Oberbürgermeister Thomas Kufen klar vor. Es deutet sich ein Erdrutschsieg an.

Trotzdem aber sieht es einen großen Zulauf aus ab den Wahllokale! Es bilden sich lange Schlangen. Doch wie die WAZ weiß, scheint das Bild etwas zu täuschen. Tatsächlich ist die Wahlbeteiligung sogar geringer als 2014. Um 14 Uhr gaben 26 Prozent ihre Stimme ab (Briefwähler mitgerechnet), 2014 waren das zum selben Zeitpunkt 29.6 Prozent.

Der Grund für die Schlanen ist offenbar, dass es vielerorts zu wenige Wahlkabinen gibt und sich die Wähler Zeit lassen. Teilweise müssen sie bis zu fünf Wahlzettel ausfüllen (mit Integrationswahl und Ruhrparlament).

10 Uhr: Macht OB Kufen das Rennen im ersten Anlauf?

OB Thomas Kufen ist mit seinen Wahlplakaten in Essen omnipräsent. Es zeichnet sich ab, dass der Amtsinhaber aus der CDU eine weitere Amtsperiode angehen darf. Er kann laut WDR-Umfrage mit 60 Prozent der Stimmen rechnen.

Mittwoch, 2. September 2020

16.15 Uhr: WDR-Umfrage kurz vor der Wahl in Essen

Jetzt veröffentlichte der WDR Umfragen vor der Kommunalwahl in Essen! Es zeichnet sich laut der Erhebung von infratest dimap ein klarer Wahlsieg von CDU-Oberbürgermeister Thomas Kufen und ein Absturz der SPD ab.

Die große Mehrheit der Essener ist mit den Lebensbedingungen in der Stadt zufrieden (20 Prozent sehr zufrieden, 62 Prozent zufrieden). Einverstanden ist man offenbar auch mit dem Oberbürgermeister: Thomas Kufen von der CDU darf laut WDR-Umfrage mit 60 Prozent rechnen. Weit dahinter seine Herausforderer: Oliver Kern (SPD) und Mehrdad Mostofizadeh (Grüne) kommen laut WDR-Trend auf nur 15 bzw. 13 Prozent. Das Rennen dürfte entschieden sein!

Auch im Stadtrat könnte die CDU klar das Rennen machen: 36 Prozent wollen laut WDR-Umfrage den Christdemokraten ihre Stimme geben (+4,5 Prozent). Der SPD droht ein Debakel: Nur noch 19 Prozent wollen sie wählen. Im Jahr 2014 waren es noch 34! Die SPD wird laut Umfrage sogar von den Grünen überholt, die auf 21 Prozent kommen. Die AfD könnte ihr Ergebnis zwar verdoppeln, kommt aber in der Umfrage lediglich auf acht Prozent. Die Linke schwächelt mit vier Prozent (-1,3), ebenso wie die FDP mit drei Prozent (-0,3).

Kommunalwahl 2020 in Essen: Die spannende Ausgangslage nach der Wahl 2014

Kommunalwahl in NRW: Das musst Du wissen Kommunalwahl in NRW: Das musst Du wissen

Der Blick zurück zur Wahl 2014 ordnet die Ausgangslage in Essen ein: Bis Mitte der 1990er-Jahre war die Ruhrpott-Großstadt fest in der Hand der Sozialdemokraten. Seitdem befinden sich SPD und CDU auf Augenhöhe. Die SPD konnte sich 2014 vor der CDU als stärkste Kraft behaupten, jedoch mit deutlicheren Stimmverlusten. Beide Parteien verständigen sich auf eine GroKo-Kooperation im Stadtrat.

Das Ergebnis der Stadtratswahl 2014 in Essen:

SPD: 34,0 Prozent (-3,2)

CDU: 31,5 Prozent (-0,4)

Grüne: 11,2 (-0,2)

Linke: 5,3 Prozent (-0,3)

Essener Bürger Bündnis (EBB): 4,3 Prozent (+0,1)

AfD: 3,8 Prozent (erstmals angetreten)

FDP: 3,3 Prozent (-3,1)

Sonstige: 6,6 Prozent (+3,3)

In den Essener Stadtrat zogen nach der Kommunalwahl 2014 zudem Vertreter von den Piraten (2 Sitze), Pro NRW (2), Die Partei (1) und NPD (1) ein.

Essen: Thomas Kufen gewinnt in Oberbürgermeister-Stichwahl – 2020 tritt er erneut an

Eng ging es zu bei der OB-Wahl 2014. In einer Stichwahl, mit einer besonders schwachen Wahlbeteiligung, konnte sich CDU-Kandidat Thomas Kufen mit 62,6 Prozent gegen den SPD-Amtsinhaber Reinhard Paß durchsetzen.

Nun will Kufen wiederum seinen Chefsessel im Rathaus verteidigen. Helfen könnten ihm dabei hohe Zustimmungsraten in der Bevölkerung (mehr dazu unten).

Spannende Kommunalwahl 2020 in NRW: DER WESTEN berichtet für dich aktuell. Foto: DER WESTEN

OB-Wahl am 13. September in Essen: Kann Thomas Kufen sein Amt behaupten?

Thomas Kufen tritt bei der Kommunalwahl am 13. September gegen acht OB-Gegenkandidaten an.

Das sind die aussichtsreichen OB-Kandidaten in Essen:

Thomas Kufen (CDU): Vor seiner Wahl zum Oberbürgermeister von Essen war Kufen zweimal NRW-Landtagsabgeordneter. Von 2005 bis 2010 war der 47-Jährige Integrationsbeauftragter der damaligen Landesregierung unter Jürgen Rüttgers. Kufen, der nach einer Ausbildung zum Bürokaufmann zwischenzeitlich im elterlichen Betrieb arbeitete, ging 2015 eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein.

Oliver Kern (SPD): Die Sozialdemokraten schicken den 1965 geborenen Oliver Kern ins Rennen. Der AWO-Kreisgeschäftsführer schloss nach seiner Erzieher-Ausbildung noch zwei Fortbildungen zum Sexualpädagogen sowie zum Gesundheits- und Sozialökonom ab. Viel Prestige brachte ihm die Stelle als Geschäftsführer des VKJ Ruhrgebiet ein (Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten). Kern ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Mehrdad Mostofizadeh (Grüne): Zumindest Außenseiter-Chancen auf eine mögliche Stichwahl hat Grünen-Kandidat Mostofizadeh, der von 2015 bis 2017 Vorsitzender der Landtagsfraktion der Grünen war. Derzeit ist der 51-Jährige für seine Partei Sprecher der Landtagsausschüsse für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen. Der Sohn eines Iraners und einer Deutschen ist verheiratet und hat selbst drei Kinder.

Weitere OB-Kandidaten in Essen, aber ohne realistische Chancen auf den Chefsessel im Rathaus: Ratsherr Dr. Karlgeorg Krüger (FDP), Daniel Kereskeš (Linke), Harald Parussel (AfD), Peter Köster (DKP), Detlef Albert Fergeé (NPD), Annie Maria Tarrach (Die Partei)

OB-Wahl in Essen: Kommt es am 27. September 2020 erneut zur Stichwahl?

Erreicht keiner der OB-Kandidaten im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit der Stimmen, kommt es – genauso wie schon 2014 – zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl.

Vermutlich würde es in diesem Fall erneut zu einem SPD-CDU-Duell mit Thomas Kufen um den Posten des Stadtoberhauptes kommen. Der Termin für die OB-Stichwahl wäre der 27. September 2020, also genau zwei Wochen nach dem ersten Wahlgang.

Mehr Infos über Essen:

Die ersten historischen Spuren Essens gehen zurück ins 9. Jahrhundert auf das Frauenstift sowie das Kloster Werden. Seit 1958 ist Essen Bischofsitz.

Die ehemalige Industriestadt war 2010 Kulturhauptstadt Europas und bekam 2017 den Titel „Grüne Hauptstadt Europas“ verliehen.

Die DAX-Konzerne RWE und EON haben ihre Zentralen in Essen, ebenso wie Großkonzerne wie Evonik, ThyssenKrupp, Hochtief, Deichmann, Aldi-Nord, Steag und die Galeria Karstadt-Kaufhof.

Berühmt ist Essen für das UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein, das Museum Folkwang, außerdem für die Villa Hügel mit dem Baldeneysee sowie den Grugapark.

OB-Wahl in Essen 2020: Bürger zeigten sich zufrieden mit Thomas Kufen

Zwar gibt es keine aktuelle Umfrage zur OB-Wahl aus diesem Jahr, doch es gibt eine Umfrage aus dem Jahr 2018, die ein möglicher Fingerzeig für die anstehende Wahl sein könnte.

Für RTL und ntv befragte das Meinungsinstitut Forsa damals Bürger aus den 15 größten Städten in Deutschland – darunter auch Essen. Bei der repräsentativen Umfrage kam heraus, dass Thomas Kufen zu den beliebtesten Oberbürgermeistern deutschlandweit zählte. Er kam auf den dritten Rang! Dieser Zuspruch könnte dem CDU-Politiker Kufen bei der Wahl helfen.

Kommunalwahl in Essen 2020: Das alles wird am 13. September 2020 neu gewählt

Am 13. September 2020 wird jedoch nicht nur über den Oberbürgermeister-Posten und den Essener Stadtrat abgestimmt. Die Wahlberechtigten stimmen zudem über die Besetzung der neun Bezirksvertretungen der Stadt Essen sowie erstmals über das „Ruhrparlament“ ab, die Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr.

Essener mit Migrationshintergrund und/oder einer ausländischen Staatsangehörigkeit – jedoch nicht Asylbewerber – können zudem über den Integrationsrat der Stadt abstimmen. (mag)