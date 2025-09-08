Kommunalwahl in Essen im Newsblog – bleibt Thomas Kufen im Rathaus?

Essen blickt mit Spannung auf die Ergebnisse der Kommunalwahl in NRW. Am 14. September machen die Wahlberechtigten in Essen ihr Kreuz für die Zusammensetzung des Stadtrats, die Bezirksvertretungen in den einzelnen Stadtbezirken sowie das Ruhrparlament.

Mit großer Spannung blickt Essen dabei auch auf die Wahl des Oberbürgermeisters. Wer macht das Rennen um das Rathaus? Geht Thomas Kufen (CDU) in seine dritte Amtszeit als Essen-OB oder muss er sich seinen Herausfordernden geschlagen geben? Wir halten dich in diesem Newsblog über alle Entwicklungen und Ergebnisse zur Kommunalwahl in Essen auf dem Laufenden.

++ Hier kannst du den Newsblog aktualisieren ++

Kommunalwahl in Essen: Bleibt Thomas Kufen OB?

++ Kommunalwahl 2025 in NRW: Wann, wo, wie? Alles Wichtige zur Wahl ++

Montag, 8. September

„Kommunalwahl-Navi“ für Essen

19.30 Uhr: Du hast dich noch nicht entschieden, wo du bei der Kommunalwahl in NRW deine Kreuzchen setzten willst? Für alle Essener gibt es eine besondere Entscheidungshilfe: das Kommunalwahl-Navi für Essen. Das von der Uni Duisburg-Essen entwickelte Frage-Antwort-Tool funktioniert ähnlich wie der allseits bekannte Wahl-O-Mat, beinhaltet dabei aber unter anderem lokale Themenfelder, die besonders Essener interessieren dürften:

Display content from app.voto.vote An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von app.voto.vote der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier weitere Infos zum Tool und für welche Städte es das Kommunalwahl-Navi auch gibt >>>

Das Endergebnis bei der Ratswahl 2020 in Essen:

CDU: 34,4 Prozent (+3)

SPD: 24,3 Prozent (-9,7)

Grüne: 18,3 Prozent (+7,4)

AfD: 7,5 Prozent (+3,7)

Die Linke: 3,9 Prozent (-1,4)

FDP: 3,0 Prozent (-0,2)

Andere: 8,3 Prozent (-2,8)

Mehr Themen:

8 Uhr: Julia Klewin (SPD), Inga Marie Sponheuer (Grüne), Andreas Lojewski (AfD), Jörg Küpperfahrenberg (EBB), Liesa Schulz (Die Linke), Mike Rohleder (Die Partei) und Heiko Müller. Die Liste der Kontrahenten von Thomas Kufen ist lang. Wer sie sind und wofür sie stehen erfährst du hier in einem Kurzportrait über alle OB-Kandidaten in Essen >>>