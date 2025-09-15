Panne bei Kommunalwahl in Essen! Müssen Wähler HIER erneut in die Kabine?

In Essen bleibt es nach der Kommunalwahl 2025 am Sonntag (14. September) weiterhin spannend! Noch ist unklar, ob der amtierende OB Thomas Kufen auch eine weitere Amtszeit in der Pottstadt bestreiten wird. Mehr zu den aktuellen Ergebnissen kannst du in unserem Live-Blog nachlesen >>>.

In diesem Jahr hatten Wahlhelfer bei der Kommunalwahl in Essen jede Menge zu tun, lag die Wahlbeteiligung deutlich höher als zuletzt bei NRW-Wahl von 2020. Doch wo viel Andrang ist, passieren schnell auch mal Fehler. Eine Wahlpanne in einem Essener Wahllokal könnte in einem ganzen Bezirk jetzt sogar für eine Wahlwiederholung sorgen.

Panne bei Kommunalwahl in Essener Bezirk

Wie zunächst „Radio Essen“ am Sonntagnachmittag berichtete, soll es im Wahllokal in der Gesamtschule Borbeck zu einer großen Panne gekommen sein, die jetzt sogar gravierende Folgen haben könnte. Fast drei Stunden lang, von der Öffnung des Wahllokals um 8 Uhr bis 10.50 Uhr, sollen Wähler des Wahlbezirks 21 für Essen-Dellwig und -Gerschede aus Versehen falsche Stimmzettel ausgehändigt bekommen haben. Ihnen wurden teilweise grüne Ratswahl-Stimmzettel für den Kommunalwahlbezirk 22 ausgehändigt.

+++ Das Ruhrgebiet nach den Kommunalwahlen – hier bekommst du die wichtigsten Infos zum Mitreden +++

Der Fehler hatte laut dem Bericht eine Unterbrechung der Kommunalwahl im Borbecker Wahllokal am Sonntagmorgen zur Folge, während der die Wahlhelfer die falschen Stimmzettel bereits aussortierten und vernichteten. Laut dem Wahlamt in Essen betraf das 87 Stimmzettel, die nun als ungültig gelten. Mit Stand von Montagmorgen (15. September) wurden insgesamt 102 Stimmzettel bei der Ratswahl und 22 bei der Wahl des Oberbürgermeisters als ungültig gewertet.

Nicht die erste Wahlpanne im Ruhrgebiet

Noch ist unklar, ob die Wahl im Essner Wahlbezirk 21 wiederholt werden muss. Wie der Wahlleiter gegenüber der „WAZ“ berichtete, hängt dies davon ab, ob die fast 90 Stimmen für das Gesamtergebnis relevant sind. Wie das Medium weiter berichtet, könnte es aber auch in Essen-Steele in gleich zwei Wahllokalen in der Grundschule Überruhr und im Martineum zu einer ähnlichen Panne gekommen sein.

In den vergangenen Jahren waren Wahlpannen im Ruhrgebiet gar nicht mal so ungewöhnlich. Zuletzt kam es so etwa in Essen-Bergerhausen bei der Bundestagswahl 2025 in gleich zwei Stammbezirken zur falschen Ausgabe von Stimmzetteln. Mehr als 230 Stimmzettel für einen falschen Wahlkreis waren damals herausgegeben worden. Das hatte allerdings keine Wahlwiederholung zur Folge.

Dortmund und Brandenburg mit Wahlwiederholung

Anders als in Dortmund 2011. Hier hatten damals Amtsträger der Stadt die Haushaltslage Dortmunds im Kommunalwahlkampf von 2009 zu „geschönt“ dargestellt, im Folgenden wurde es sogar als „Haushaltslüge“ bezeichnet. Zwei Jahre später bedeutete das nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts eine Wahlwiederholung. Auch abseits von NRW kam es zuletzt 2024 bei der Kommunalwahl in Brandenburg zur großen Panne. In der 14.000-Einwohner-Gemeinde Michendorf gingen gegen 16 Uhr am Wahltag die Stimmzettel aus. Schließlich entschied man, die Wahl zu wiederholen.

Noch mehr News für dich:

Im Vorfeld vor der Kommunalwahl war es in Essen aber auch bereits zu einer Datenpanne gekommen. Eine Partei soll dabei gegen das Meldegesetz NRW verstoßen haben. Mehr dazu liest du hier >>>.