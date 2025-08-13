Kodi-Filialen in Essen dicht! Jetzt erhalten Discounter-Kunden die überraschende Nachricht

Im November letzten Jahres traf die Nachricht wie ein Schock ein: Kodi, der beliebte Non-Food-Discounter, meldete Insolvenz an. Damit stehen nicht nur rund 80 Filialen deutschlandweit auf der Kippe, sondern auch 520 Mitarbeiter vor einer ungewissen Zukunft – ein harter Schlag für viele, die ihren Job mit Herz gemacht haben.

Doch nun können die Fans in Essen aufatmen – diese Nachricht könnte für Wirbel sorgen.

Neues Shopping-Paradies kommt bald

Besonders traurig: Zwei Filialen in Essen, in Frohnhausen und Altenessen, waren bereits zum endgültigen Aus bestimmt (>> wir berichteten). In Frohnhausen war am 20. Mai Schluss, in Altenessen folgte die Schließung kurz darauf. Die Entscheidung kam für die Mitarbeiter plötzlich – sie hatten noch Pläne für Umbauten, als überraschend die Kündigung kam. „Ich habe den Job geliebt“, sagt eine betroffene Verkäuferin mit spürbarem Herzschmerz.

Eindeutig eine Nachricht, die damals für viel Trauer und Enttäuschung sorgte – nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern auch bei den Fans des Wühlladens. Doch damit könnte bald Schluss sein, denn in Essen-Altenessen wird schon bald ein neues Shopping-Paradies eröffnen.

Gratis Shopping-Tasche für alle Kunden

Es handelt sich zwar nicht um eine neue Kodi-Filiale, sondern um eine von Action. Diese wird am 21. August ihre Türen für alle Sparfüchse öffnen. Am Eröffnungstag warten nicht nur volle Regale auf die Kunden, sondern jeder erhält (solange der Vorrat reicht) einen „Big Shopper“ kostenlos.

