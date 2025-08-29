Kirmes Spaß in Essen – Das sind die beliebtesten Volksfeste

Schwindelerregende Fahrgeschäfte, süße Leckereien und jede Menge Adrenalin. Im Ruhrgebiet lässt sich neben klassischer Industriekultur auch eine bunte Auswahl an Kirmes Spaß genießen. Angefangen bei der Kirmes in Essen-Werden über Essen Dellwig bis hin zur Kirmes in Essen Kupferdreh. Das Angebot ist riesig und bietet für jeden Geschmack das Richtige.

Pfingsten feiern auf der Kirmes in Essen-Werden

Die Werdener Kirmes findet als älteste Kirmes immer zu Pfingsten traditionell am Baldeneysee statt. Zwischen Nervenkitzel, Musik und Zuckerwatte ist für große und kleine Besucher alles dabei. Der Rummel bietet eine ideale Auszeit für Familien. Mit einer Mischung aus bunten Fahrgeschäften und kulinarischer Vielfalt lässt sich hier das Pfingstfest versüßen. Die Pfingstkirmes ist traditionell im Rundlauf gestaltet und sorgt für ein strukturiertes Bummeln und Stöbern. Für große Freude sorgte insbesondere der Kettenflieger ,,Big Ben Tower“, der erstmals dieses Jahr die Auswahl an Fahrgeschäften auf der Werdener Kirmes ergänzte. Mit einem eindrucksvollen Ausblick auf 40 Metern Höhe finden 24 Personen in dem Kettenflieger Platz.

Kirmes Spaß in Essen Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt

Kirmes Genuss in Essen-Dellwig

Die ,,Happy Days“ in Essen-Dellwig sorgen jedes Jahr im Mai für ein unvergessliches Kirmeswochenende – und das bereits zum 26. Mal. Neben dem klassischen Angebot bietet die Kirmes in Essen-Dellwig noch ein paar besondere Highlights: Live Musik, Schlagerpartys im Biergarten oder gemeinsames Kaffeetrinken für Senioren – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Aber natürlich dürfen auf der Kirmes in Essen-Dellwig auch die Klassiker nicht fehlen: aufregende Fahrgeschäfte und leckere Imbissmöglichkeiten. Seit diesem Jahr neu dabei ist unter anderem der Greifautomat mit niedlichen Stofftieren als Gewinne.

Essen-Kupferdreh überzeugt mit Tradition

Ursprünglich entstanden als Erntedankfest, entwickelte sich die Kirmes in Essen-Kupferdreh zu einer Mischung aus Tradition und moderner Innovation. Neben dem klassischen Angebot an Fahrgeschäften begeistert die Kirmes Essen-Kupferdreh mit kreativen Food-Trucks, familiärem Ambiente und kulinarischer Vielfalt. Ein Highlight für alle, die traditionell regionale Volksfeste mit frischem Wind erleben möchten.

Zwischen Historik und Nostalgie – Das Schlossfest in Essen-Borbeck

Die Kirmes in Essen-Borbeck, entstanden vor zehn Jahren, hat sich inzwischen in die Herzen der Besucher gekämpft. Bekannt als Historischer Jahrmarkt macht die Kirmes ihrem Namen alle Ehre: von historischen Fahrgeschäften und Karussells aus früherer Zeit bis hin zu uralten Wohnanhängern. Das neueste Highlight ist das Riesenrad – denkmalgeschützt und gebaut worden im Jahr 1902. Ein wahrer historischer Schatz mit 14 Metern Höhe und einer phänomenalen Aussicht.

Eindrucksvolle Kulisse auf dem Schlossfest in Essen-Borbeck Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Kirmes Essen-Altenessen – Die Kirmes Meile am Marktplatz

Zweimal im Jahr verwandeln sich der Marktplatz Altenessen und die angrenzende Altenessener Straße in eine bunte Kirmes Meile. Ob im Frühjahr oder Herbst: Die Kirmes in Essen-Altenessen bietet alles, was das Herz begehrt – von Autoscootern, Schießständen und der Berg- und Talbahn bis hin zu Karussells für die kleinen Besucher. Neben dem breiten Angebot an Fahrgeschäften sorgen auch die Spielbuden und die kulinarische Vielfalt für eine besondere Atmosphäre für die ganze Familie. Besonders beliebt: Die Achterbahn ,,Karib.Coaster“: Das familienfreundliche Fahrgeschäft führt Kinder langsam an Achterbahnen heran und verfügt über sich drehende Gondeln, in denen vier Personen mit Rücken an Rücken Platz finden.

Spannung und Adrenalin auf der Gruga Kirmes

Die Gruga Kirmes in Essen Rüttenscheid überzeugt mit spannenden Fahrgeschäften für Adrenalin-Junkies, dem Familientag voller Überraschungen für Kinder und dem Kinderflohmarkt für Kinder bis zwölf Jahre. Zwischen Bratwurst, kreativen Buden und Achterbahnen kann man hier mit Familie und Freunden das schöne Ambiente genießen. Das Highlight vieler Besucher ist der ,,Fly Over“ – mit einer eindrucksvollen Höhe von 40 Metern. Ganz oben angekommen lässt sich ein phänomenaler Blick über die Stadt genießen – aber wer kann sich bei den vielen Umdrehungen noch darauf konzentrieren?

Kirmes-Vielfalt in Essen – Für jeden ist etwas dabei

Das Kirmes Angebot in Essen bietet eine gelungene Mischung aus Tradition, Innovation und jeder Menge Spaß. Wer eine Auszeit vom Alltag möchte ist hier gut aufgehoben – unvergessliche Erlebnisse sind garantiert. Tauche ein in die Kirmes Vielfalt im Ruhrgebiet!