Kind aus Essen taucht plötzlich HIER auf – „allein und verängstigt“

Huch – wer war denn da so ganz allein unterwegs? Ein Junge (8) aus Essen wurde am Montagabend von Beamten der Bundespolizei in Köln aufgegriffen.

Fast schon in „Kevin – allein zu Haus“-Manier war der Achtjährige ohne Ticket und Ausweis in Köln – 70 Kilometer von seinem Wohnort Essen – unterwegs. Doch im Gegensatz zu der Filmkomödie dauerte es diesmal nicht Tage, bis der Junge wieder mit seiner Mutter vereint war.

Essen: Junge taucht auf einmal in Köln auf

Da staunten einige Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Montagabend nicht schlecht. Gegen 20 Uhr entdeckten sie einen „alleinreisenden“ und „verängstigten Jungen ohne Fahrschein“ in einem Waggon. Er war nach Auskunft der Zugbegleiter am Bahnhof in Brühl in einen Zug Richtung Köln eingestiegen.

Der Achtjährige war am Hauptbahnhof in Köln gestrandet. Foto: imago images / Manngold

Am Hauptbahnhof der rheinischen Stadt nahmen ihn Beamte der Bundespolizei dann in Empfang. Ihnen erzählte er, er sei mit seiner Mutter momentan in Köln zu Besuch. Nur: Wie er sie erreichen konnte, wusste er leider nicht. Ihre Handynummer kannte er nicht auswendig.

Dafür bewies der Junge ein gutes räumliches Gedächtnis. Er konnte sich nämlich gut an die Umgebung und Straßen der Wohnung erinnern, in der er mit seiner Mutter zu Besuch war. Mit diesen Angaben gelang es tatsächlich, die Adresse zu ermitteln. Sofort machten sich die Polizisten gemeinsam mit dem ausgebüxten Kind auf den Weg.

Einige Rätsel bleiben offen

Schon wenig später konnte die besorgte Mama erleichtert ihren Sohn wieder in die Arme schließen. Einiges blieb jedoch bis zum Schluss ein Rätsel.

So wollte der Achtjährige nicht so recht mit der Sprache herausrücken, warum er sich alleine auf den Weg gemacht hatte – und wohin er überhaupt fahren wollte. Das „Happy-End“ dieses Falls trübt das allerdings nur unwesentlich. (dav)