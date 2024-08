Katze in Essen wochenlang verschwunden – dann passiert ein Wunder

Mitte Juli postete ein Mann aus Essen eine verzweifelte Vermisstenanzeige seiner Katze. Der Kater Lio kam einfach nicht mehr nach Hause. In der Hoffnung, dass irgendjemand Lio gesehen und zurück zu ihm bringen könnte, startete er den Aufruf.

Doch wochenlang passierte nichts und von der Katze fehlte in Essen weiterhin jede Spur. Kurz bevor alles danach aussah, als ob ihm ein Unglück passiert sei, bekam der Halter plötzlich einen Anruf.

Katze in Essen wochenlang vermisst

„Normalerweise holt er sich mittags ein Zwischensnack und sein Abendessen abends ab und geht anschließend schlafen. Zudem hört er auf das Rascheln mit einer „Snackbox“, welches wir ihm antrainiert hatten. Wir machen uns total Sorgen, weil er noch nie so lange weg war“, erklärte der verzweifelte Besitzer in der FB-Gruppe.

Zahlreiche Nutzer und Tierliebhaber fühlten mit dem jungen Mann mit und versuchten Tipps zu geben. Eine Frau glaubte den Kater in der Nähe seines Wohnortes sogar gesehen zu haben. Aber es dauerte rund einen Monat, bis endlich ein entscheidender Hinweis kam – aber der erreichte nicht den Besitzer.

Katze taucht HIER wieder auf

Am 15. August wurde die Feuerwache Altenessen plötzlich zu einem außergewöhnlichen Einsatz in die Glückauf-Schule in der Bischoffstraße gerufen. „Mitarbeiterinnen der Schule hörten ein verzweifeltes Miauen hinter einem Einbauschrank und alarmierten die Feuerwehr“, berichten die Einsatzkräfte anschließend auf Facebook. Die Feuerwehrmänner demontierten die Schränke vorsichtig und konnten die „erschöpfte Katze“ sicher bergen. Wie lange sie dort ausharrte, ist unbekannt. Anschließend wurde sie einem Tierarzt übergeben.

Und da die Katze zum Glück gechipt war, konnte auch schnell der Besitzer ausfindig gemacht werden. „Vielen lieben Dank an alle, ich habe gerade mehrere Anrufer und er ist beim Apelt (Tierarzt, Anm. d. Red.). Ich habe einen Anruf erhalten. Dankeschön an Alle. Ihm geht es den Umständen entsprechend wohl ganz okay“, kommentierte der Besitzer den Beitrag der Feuerwehr Essen. Damit hat die lange Suche und die große Sorge endlich ein Ende.