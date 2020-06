Karstadt Kaufhof: Schocknachricht für junge Familie – „Ich weiß nicht, wie es weitergeht“

Essen. Als Galeria Karstadt Kaufhof aus Essen bekannt gegeben hat, dass der Konzern 62 Filialen für immer schließt, brach eine Welt zusammen für die Mitarbeiter. Zwei von ihnen trifft es besonders hart: Das Ehepaar Dennis und Sarah Schultz arbeitet in der Filiale von Kaufhof am Willy-Brandt-Platz in Essen. Sie wird geschlossen, beide verlieren ihren Job.

Gegenüber der WAZ berichtet das Paar aus Essen, dass die Nachricht sie wie ein Schlag getroffen habe.

Galeria Karstadt Kaufhof: Schließung trifft Ehepaar aus Essen besonders hart

Sie haben einen dreieinhalbjährigen Sohn, Sarah Schultz hatte vor kurzem in Teilzeit erst wieder angefangen zu arbeiten. Jetzt drohen, beide Gehälter ab dem 31. Oktober wegzufallen. „Ich weiß nicht, wie es weitergeht“, sagt Dennis Schultz.

Noch hoffen sie darauf, dass die Essener Politik den Konzern zum Einlenken bringt, wenigstens eine Filiale in Essen zu halten. Der letzte Strohhalm, an den sie sich klammern können.

Die Filiale am Willy-Brandt-Platz wird geschlossen. Foto: Funke Foto Services

Galeria Karstadt Kaufhof

Galeria Kaufhof und Karstadt sind im Jahr 2019 fusioniert

es entstand ein neues Logo und der Name Galeria Karstadt Kaufhof

Fusion kostete bereits viele Arbeitsplätze

die Corona-Pandemie kostet den Konzern nach eigenen Angaben rund 1,4 Milliarden Euro

Essen ist der Stammsitz des Konzerns

