Bei Orkide in Essen soll es den besten Döner des gesamten Ruhrgebiets geben. Ob das stimmt?

Imbisscheck Ruhrgebiet: Bei Orkide in Essen soll es den besten Döner im Ruhrgebiet geben

Mittags um halb zwölf in Essen-Rüttenscheid: Im Dönerladen Orkide ist es brechend voll. Alle Tische sind belegt, in der Schlange für den Döner auf die Faust warten vier Menschen.

Kein Wunder, denn vor kurzem hat das internationale Reiseportal „Big 7 Travel“ Orkide in Essen zum besten Dönerladen im Ruhrgebiet ernannt. Aber stimmt das wirklich? Klingt ganz nach einem Fall für den Imbisscheck von DER WESTEN.

Das ist Orkide in Essen

„Big 7 Travel“ bescheinigt dem Laden in seinem Ranking frische Zutaten, die nach Wahl in deiner Dönertasche landen. Auch in den berühmten Lonely Planet-Reiseführern ist Orkide gelistet. Dort werden vor allem die Saucen gelobt.

Foto: Der Westen

Orkide findest du direkt am Rüttenscheider Stern in der Klarastraße. Von außen unterscheidet sich der Döner-Imbiss nicht von anderen seiner Art.

Wie schmeckt's?

Ich entscheide ich mich für den hauseigenen Orkide-Döner. Der vereint den klassischen Kalbfleisch-Döner mit der Berliner Hipster-Variante mit Grillgemüse.

Das zarte Kalbfleisch ist leicht pikant gewürzt. Zucchini, Aubergine, Paprika und Tomate zieren dekorativen Grillstreifen verziert. Sie sind auf den Punkt genau richtig knackig-weich gegrillt. Fleisch und Gemüse stecken in einem dünnen, knusprigen und Brot.

Leckeres Innenleben: Der Orkide-Döner aus Essen. Foto: Der Westen

Auch einige Pommes haben sich unter Fleisch und Gemüse versteckt. Die sind als Beilage dazu gern gesehen, haben aber in der Dönertasche nichts verloren. Geschmacklich tragen sie sowieso nur wenig zu diesem Orkide-Döner bei.

Abgerundet wird das Ganze mit einer schmackhaften Tomatensauce. Ungewöhnlich, aber verdammt lecker.

Und sonst?

Obwohl es so wichtig ist, ist das nicht für jeden Ruhrgebiets-Döner selbstverständlich: Auch beim letzten Bissen Döner hat man gern Fleisch, Gemüse, Brot und Sauce auf einmal zwischen den Zähnen.

Die richtige Schichtung macht's. Und die war hier vorzüglich: Bis zum Ende hatte jeder Bissen alles zu bieten.

Falls du statt Grillgemüse lieber Salat in deiner Dönertasche magst, geht das natürlich auch. Dazu gibt's Joghurt-, Knoblauch- und Cocktailsauce. Wenn du Lust auf was anderes hast, kannst du auch Lahmacun, Köfte oder einen Salat bestellen.

---------------------------------

Mehr Imbiss-Checks aus dem Ruhrgebiet:

Imbiss-Check Ruhrgebiet: Ist DAS noch Currywurst? Pommesbude in Wanne-Eickel bietet eine sehr außergewöhnliche Sauce

Imbisscheck Ruhrgebiet: Der Hafengrill in Essen – Currywurst-Pommes-Mayo für 2,90 Euro! Kann das überhaupt schmecken?

Imbiss-Check Ruhrgebiet: Bei „Der Pommesbauer“ in Oberhausen kommen Fritten-Fans voll auf ihre Kosten

---------------------------------

Atmosphäre

Der erste Blick fällt auf die moderne Theke, die mit frischen Gemüse und Salaten bestückt ist. Das Innere des Ladens ist dank der zahlreichen Orchideen gemütlich.

Trotz voller Bude entstand hinter der Theke keine Hektik. Und dennoch sind die Bestellungen fix abgearbeitet.

Preis/Leistung

5,50 Euro für den kleinen Orkide-Döner, der für den normalen Hunger ausreicht. Etwas teurer als ein durchschnittlicher Döner, doch der Preis ist wegen dem Grillgemüse durchaus gerechtfertigt.

Wer auf Nummer sicher gehen will, bestellt die große Variante für zwei Euro mehr. Der Döner mit Salat, ohne Grillgemüse ist entsprechend günstiger.

Gesamtnote: 1-

Ein sehr guter Döner, bei dem (fast) alles stimmt. Das würzige Fleisch, das knusprige Brot und das fruchtige Grillgemüse werden durch die Sauce perfekt in Szene gesetzt. Einen kleinen Abzug gibt's für die Pommes in der Tasche.

Ob der Orkide-Döner unter den abertausenden Dönerbuden im Ruhrgebiet wirklich der allerbeste ist, lässt sich schwer sagen. Sicher ist jedenfalls, dass er mit den Top-Buden Deutschlands mithalten kann.

Der Weg zu Orkide

Klarastraße 1, 45130 Essen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11.30 Uhr bis 22 Uhr, Sonntag 13 Uhr bis 21 Uhr