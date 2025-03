Hund aus Tierheim Essen findet neues Zuhause – dann nimmt das Drama seinen Lauf

Die Mitarbeiter des Tierheim Essen haben es sich zur Aufgabe gemacht ihre Vierbeiner in gute Hände zu vermitteln. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Viele Tiere sitzen schon seit Jahren im Tierheim und warten sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Bei Hund Djinga schien zunächst alles klar zu sein – doch dann nahm das Drama seinen Lauf…

Wenn man ihren Zwinger im Tierheim Essen betritt, dann blicken einem freundliche und aufgeweckte Augen entgegen: Hündin Djinga ist verspielt, verschmust und gut erzogen. Aber: Sie ist ein sogenannter Listenhund, im Volksmund auch besser bekannt als „Kampfhund“. Das bedeutet, dass ein potenzieller neuer Besitzer einige Auflagen erfüllen muss – zum Beispiel einen Sachkundenachweis für Listenhunde. Und das macht die Vermittlung nicht unbedingt einfacher, weiß Tierheim-Leiterin Jeanette Gudd.

Hund landet erneut im Tierheim Essen

Pitbull-Mix Djinga wurde ihrem Besitzer vom Amt entzogen, da sie illegal gehalten wurde. Sie landete schließlich im Tierheim Essen. „Dann hatte sie feste Interessenten, aber die sind leider kurz vor der Vermittlung doch noch abgesprungen, weil sich bei ihnen beruflich etwas verändert hat“, erklärt Gudd gegenüber DER WESTEN. Doch das war nicht der einzige Rückschlag bei der Vermittlung der dreijährigen Hündin.

Djinga wurde schließlich an jemand anderen vermittelt – und dann nahm das Drama seinen Lauf. Der neue Besitzer der Hündin stürzte so schwer, dass er sich kompliziert die Schulter brach. Es folgten mehrere Operationen plus Reha. Für Djinga bedeutete das die Rückkehr ins Tierheim Essen. „Sie ist ein bisschen unser Pechvogel. Wobei sie echt ein netter Hund ist und total einfach, freundlich und offen“, beschreibt die Tierheim-Leiterin den Charakter des Vierbeiners.

Djinga aus dem Tierheim Essen hatte in der Vergangenheit viel Pech. Foto: Charmaine Fischer / DER WESTEN

Djinga ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause

Bei all den Rückschlagen habe Djinga auch stets ihr freundliches Gemüt behalten. „Zwischendurch schaut sie, ob sie die Weltherrschaft übernehmen kann. Aber wenn man da konsequent ist, dann sagt sie auch ‚ok, lassen wir das heute‘“, schmunzelt Gudd. „Ein toller Hund, der relativ verträglich mit anderen Hunde-Gruppen ist.“ Als Zweithund ist Djinga jedoch nicht geeignet. Sie hat ihr zuhause gerne für sich.

Wer Djinga bei sich aufnehmen möchte, sollte jedoch Hundeerfahrung mitbringen – und im besten Fall mit der Hündin auch die Hundeschule besuchen. „Sie lernt unfassbar gerne“, weiß die Tierheim-Chefin. Wer Interesse an Djinga hat, der kann hier Kontakt mit dem Tierheim Essen aufnehmen.