Hund in Essen mutterseelenalleine gefunden – er verdankt Rettern sein Leben

Das Tierheim in Essen hat schon so manch schlimmes Tierschicksal gesehen und miterlebt. Doch was dieser Hund durchmachen musste, lässt sich nur schwer erahnen. Nur eine Not-OP konnte sein Leben wohl noch retten.

Wer einen Hund besitzt, der liebt ihn in der Regel wie ein eigenes, richtiges Familienmitglied. Doch das trifft nicht immer zu. Das weiß auch das Tierheim Essen. Hier landen oft Vierbeiner, die von ihren Besitzern und Besitzerinnen einfach nicht mehr gewollt werden.

Hund in Essen: Was geschah bloß mit diesem Vierbeiner?

Aber der Gang ins Tierheim ist immer noch besser, als die Vierbeiner einfach auszusetzen und sie ihrem Schicksal selbst zu überlassen. Ist das etwa dieser Hündin geschehen? Auf der Facebook-Seite „Rund ums Tier im Ruhrpott – RUTIR“ wurde jetzt ein Suchaufruf gestartet.

Eine Hunde-Dame landete, nachdem sie gefunden wurde, im Tierheim. Wohlmöglich retteten die Finder ihr das Leben, denn die Hündin litt unter massiven Blasensteinen! „Hündin gefunden am 12. Dezember 2022 in 45326 Essen, Twentmannstraße (Helenenpark). Die Hündin wurde aufgrund massiver Blasensteine notoperiert“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Hund in Essen: Facebook-Nutzer nehmen Anteil am Schicksal

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag nehmen einige Menschen Anteil an dem Schicksal des Hundes. „Gute Besserung, Schatz“, schreibt beispielsweise eine Frau unter dem Beitrag. „Armer Schatz, aber gut, dass sie jetzt in guten Händen ist“, schreibt eine weitere Facebook-Nutzerin.

Eine andere Frau äußert eine Vermutung, wieso die Hündin eventuell ausgesetzt wurde: „Ich vermute ausgesetzt wegen der Tierarztkosten. Er muss nicht zum Besitzer zurück. Da gibt es Mittel und Wege.“

Bleibt nur zu hoffen, dass die Hunde-Dame sich in Ruhe von ihrer Blasenstein-OP erholen kann und schon bald ein liebevolles Zuhause findet – oder zu ihrem Besitzer, falls dieser sie vermissen sollte, zurückfindet.