Ein Hund ist in Essen auf die Ruhr gegangen. Und musste dann von der Feuerwehr gerettet werden.

Hund in Essen läuft auf vereiste Ruhr – dann kämpft er um sein Leben

Essen. Für einen Hund in Essen ist der Spaziergang zur Lebensgefahr geworden.

Als der Hund am Samstagnachmittag mit Frauchen in Essen an der Ruhr spazieren war, lief er plötzlich die Böschung hinab auf die teilweise zugefrorene Ruhr zu.

Diese war zu diesem Zeitpunkt vom Ufer ausgehend etwa fünf Meter weit in Richtung Flussmitte gefroren, wie die Feuerwehr Essen mitteilte.

Hund läuft in Essen auf Ruhr und bricht ein

Der Hund namens Brownie ging aufs Eis und brach an der Kante ins Wasser. Zwar konnte er sich mit den Vorderpfoten festkrallen, kam aber nicht wieder auf die rettende Scholle.

Die Feuerwehr rückte nach dem verzweifelten Notruf des Frauchens an, ein Retter in entsprechender Schutzkleidung hangelte sich, mit Leinen gesichert, den Hang hinab.

Feuerwehr muss selbst ins eiskalte Wasser, um Hund zu retten

Er stieg ins an dieser Stelle etwa brusttiefe eiskalte Wasser, arbeitete sich zum Hund vor und brachte ihn ans rettende Ufer. Durch heftiges Schütteln versuchte der unterkühlte Vierbeiner, sich vom eisigen Nass zu befreien, bevor er den Hang hinauf zu Frauchen flitzte, die ihn sehnsüchtig erwartete.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

In eine warme Decke verpackt, fuhren Hund und Frauchen im Feuerwehrauto überglücklich zum Parkplatz.

Feuerwehr Essen weist auf die trügerische Eisschicht hin

Glück im Unglück nennt man das wohl. Die Feuerwehr Essen weist ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten von öffentlich zugänglichen Eisflächen in Essen verboten ist. Zudem ist die Eisdecke meistens nicht dick genug und mit dem einsetzenden Tauwetter noch trügerischer als zuvor.

Wer seinen Hund nicht zurückrufen kann rechtzeitig, der sollte ihn deswegen an die Leine nehmen. Sonst kann ein solcher Ausflug tödlich enden. (fb)