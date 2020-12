So ein Hund, ein Perro de Presa-Mix, durfte sich über ein Weihnachtswunder in Essen freuen. (Symbolbild)

Hund in Essen: Niemand will Tierheim-Bewohner Bruno – dann geschieht ein kleines Wunder

Essen. Ganze drei Jahre lang sitzt dieser Hund, der auf den Namen Bruni hört, bereits beim Tierheim in Essen. Jahre, Monate, Tage vergehen, ohne dass jemand den Hund adoptieren will. Doch pünktlich zu Heiligabend geschieht ein kleines Weihnachtswunder mitten in Essen.

Im Dezember 2016 wurde Hund Bruno geboren, ein Jahr später kommt der Perro de Presa-Mix ins Tierheim Essen. Seitdem haben ihn einige Menschen besucht, doch adoptiert wurde er nicht.

Hund in Essen: Bruno wartete vergeblich

Dabei bezeichnet das Tierheim Essen den Hund als „Super-Bruno“ und „Musterschüler“ im Steckbrief auf der Homepage. „Ich bin ich ein gestandenes, prachtvolles und muskulöses Kerlchen geworden. Mit mir wurde all die Zeit über recht viel geübt und trainiert und nun bin ich zu einem wahren Musterschüler geworden“, heißt es auf der Homepage aus der Sicht von Bruno geschrieben.

Weiter: „An der Leine bin ich ein richtiger Streber, aber das zeige ich dir erst, wenn du das nötige Durchsetzungsvermögen hast, da könnte ja sonst jeder kommen.“

Mit seinen Artgenossen kann Hund Bruno ganz gut, doch im neuen Zuhause will er dann doch das einzige Tier sein. Der 45 Kilo schwere Rüde ist stolze 70 Zentimeter hoch, liebt es aber zu kuscheln. Dabei kann es auch mal stürmisch werden.

Kein Hund für jedermann. Doch dann, an Heiligabend in diesem Jahr passiert das Wunder. Bruno darf endlich aus dem Tierheim Essen ausziehen. Auf Facebook posten die Mitarbeiter die frohe Botschaft: „Ein kleines Weihnachtswunder. Unser Bruno hat nach über drei Jahren sein neues Zuhause gefunden.“

Die Nutzer sind sichtlich gerührt und freuen sich für den Hund: „Ich habe Tränen in den Augen. Bruni, endlich hast du Bollerkopp ein Zuhause gefunden.“

Nachdem Hund Bruno vorab vom Tierheim Essen an seine neue Familie vermittelt werden konnte, holten seine Besitzer ihn am 24. Dezember ab. Wunder geschehen eben doch… (ldi)