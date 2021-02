Ein Ärgernis für Hund, Herrchen und Anwohner in Essen: Zurückgebliebene Hinterlassenschaften der Vierbeiner. (Symbolbild)

Hund in Essen: Mann geht mit seinem Vierbeiner spazieren – was er überall sieht, macht ihn wütend

Essen. Bei der Gassirunde mit seinem Hund in Essen macht Andy immer wieder Entdeckungen, die ihn richtig ärgern.

Er ist damit nicht allein. Viele weitere Menschen aus Essen mit Hund berichten von ähnlich unerfreulichen Funden – und sie sind deswegen richtig wütend.

Hund in Essen: Dieser Fund auf der Gassirunde regt den Tierfreund auf

Vorwiegend in Essen-Frintrop ist Andy mit seinem Hund unterwegs. Und wenn der Kleine mal muss, dann darf er auch – und Andy beseitigt das Häufchen wie selbstverständlich.

So, wie es in Essen Pflicht für jeden Hundebesitzer ist. Genau so, wie auch niemand auf die Idee kommen würde, seinen Plastikmüll auf dem Gehweg liegen zu lassen.

Aber nicht alle nehmen diese Pflicht so ernst wie er selbst, beobachtet der Essener immer wieder. Auf der Gassirunde bietet sich ihm in letzter Zeit verstärkt das gleiche Bild: „Überall sind kleinere und größere Häufchen vorzufinden.“

Hund in Essen: Andy ärgert sich über Herrchen und Frauchen, die die Hinterlassenschaften ihres Tieres nicht einsammeln. Foto: IMAGO / blickwinkel

Dass das nicht nur ihn, sondern vor allem auch die Anwohner ärgert, kann er verstehen. Dennoch hat er eine Sache satt: „Ich bin es leid, jedesmal von Anwohner/innen angepfiffen zu werden“, sagt der Hundehalter – obwohl er selbst die Häufchen immer gewissenhaft entferne.

Hund in Essen: So reagieren die Hundehalter

Er als Hundehalter stehe anscheinend unter Generalverdacht, die Hinterlassenschaften an Ort und Stelle zu belassen. Diese Beobachtung postet er in einer Hunde-Gruppe bei Facebook. Viele Nutzer können seinen Ärger nachvollziehen und berichten Ähnliches:

„Nur weil Schnee liegt, ist das kein Grund, es nicht wegzumachen“

„Ich wurde letzten Sommer richtig schlimm angegangen, dass ich den Kot nicht wegmachen würde, obwohl ich just in dem Moment gerade Kot weggemacht hatte“

„Überall sieht man die Haufen. Habe selber einen Hund und finde es eine Sauerei, es liegen zu lassen“

„Es ist eine Sauerei und noch viel mehr ärgert mich dann, dass man mich dafür anmacht“

Doch schlimmer als die ungerechtfertigen, wütenden Ansprachen seien die möglichen Folgen für die Tiere. „Weißt du, was das Schlimmste ist?“, will Andy wissen. „Die Fellnasen können nichts dafür... es sind die Besitzer/innen.“

Andy fürchtet, dass am Ende vielleicht die Hunde den Unmut der Anwohner ausbaden müssen. Es sei nur „eine Frage der Zeit, wann es wieder mit Giftködern“ anfange, befürchtet der Tierfreund.

Er appelliert daher an alle Hundebesitzer, trotz Kälte und Schnee die Haufen zu entfernen – und somit vielleicht Schlimmeres zu verhindern. (vh)