Hund in Essen: Mann geht mit seinem Vierbeiner Gassi und rastet aus – „Langsam schwillt mir der Kamm an“

Essen. Er wollte nur mit seinem Hund in Essen eine Gassirunde gehen, doch dabei macht der Essener Heinz Viehausen immer wieder Beobachtungen, die ihn ausrasten lassen. Denn das Verhalten anderer Hundebesitzer macht ihn wütend.

Der Landwirt und Hundebesitzer Heinz Viehausen aus Essen macht nicht nur bei seinen Gassirunden mit seinem Hund immer wieder eine grausame Beobachtung, die ihn wütend werden lässt – und richtet daher jetzt einen deutlichen Appell an alle Hundebesitzer: „So langsam schwillt mir echt der Kamm!!!“

Hund in Essen: Deswegen regt sich ein Landwirt über Gassigeher auf

Der Grund dafür: Hundebesitzer führen ihre Vierbeiner nicht an der Leine, sondern lassen sie frei im Wald laufen. Gerade jetzt ist das problematisch, denn es ist Brut- und Setzzeit für viele Tiere.

+++Wetter in NRW: Jetzt kommt's noch mal dicke! Experte mit krasser Prognose – „Frieren wird...“+++

Wie übel der Freilauf enden kann, zeigt Viehausens Fund vom Mittwoch. Sein Nachbar rief den Landwirt und Jäger zu einem nahezu tot aufgefundenen Rehkitz – schon das dritte in diesem Jahr.

Ein Hund hat ein Rehkitz in Essen getötet. Foto: privat

+++ Lost Places in NRW: Verlassene Villen, rostige Bunker – Essenerin nimmt uns mit zu irren Grusel-Orten im Revier +++

Schreckliche Bilder zeigen „Schmerzen und Qualen“

Mit „mit mehreren Bissen im Kopf und der Kehle“ von einem Hund fand er das sterbende Tier vor. „Bis es verendet ist, hatte es Schmerzen und Qualen!“ Wenige Wochen zuvor fand er ein zwei Wochen altes Jungtier, dem ein Hund den Kopf abgebissen hatte.

Deswegen appelliert er an alle Hundebesitzer, ihre Tiere an der Leine zu führen. Jeder Hund trage schließlich noch den Jagdtrieb in sich und renne los, wenn sich ihm die Gelegenheit biete. „Wenn mir dann ein Hundehalter sagt, 'der will doch nur mit dem Reh spielen', kommt mir die Galle hoch“, so Viehausen.

-----------------------

Mehr Themen aus Essen:

Essen: Großeinsatz der Polizei in Altendorf! Mehrere Männer prügeln aufeinander ein

Essen: Coronafälle an der Folkwang Universität der Künste – jetzt wurde DIESE Entscheidung getroffen

Essen: Beliebte Disco öffnet wieder – doch DAS ist strengstens verboten

-----------------------

Spiel endet für Rehkitze oft tödlich

Schließlich endet das vermeintliche Spiel für die jungen Rehkitze meist tödlich. „Die Leute machen sich einfach keine Gedanken mehr. Sie benehmen sich ignorant, wenn sie ihre Hunde jetzt frei laufen lassen,“ sagt der Landwirt.

+++ Essen: Unzählige Menschen gehen in Wohnung ein und aus – Beamte machen in Keller eine gewaltige Entdeckung +++

---------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

viertgrößte Stadt in NRW, 582.760 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

hat neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------------

Problematisch am Freilaufen sei außerdem, dass es verboten sei, landwirtschaftliche Nutzfläche zu betreten. Der Hundekot verunreinige außerdem das spätere Futter, und für Wildkaninchen sorge der ungebetene Besucher für unnötigen Stress.

Hundebesitzer lässt seine Tiere im Wald nicht frei laufen

Dass die Hunde Auslauf brauchen, könne der Landwirt zwar nachvollziehen, er habe selbst drei Hunde Zuhause. Auf dem Grundstück dürfen sie frei laufen – geht es in Wald, nimmt er sie zum Schutz der Wildtiere allerdings immer an die Leine. (vh)