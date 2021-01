Hund in Essen: Familie geht mit ihrem Vierbeiner spazieren – dann bekommen sie einen Schock

Essen. Gassirunde mit Folgen in Essen!

Eine Familie war gerade mit ihrem Hund in Essen-Bergerhausen spazieren, als es plötzlich zum Unglück kam.

Essen: Schock bei Gassirunde – mit Folgen

Ein 12-jähriges Mädchen, eine Frau (38) und ein Mann (20) wollten am Donnerstagmittag gerade die Rellinghauser Straße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt wartete ein 84-jähriger Autofahrer bei Rotlicht an der Kreuzung. Er wollte von der Weserstraße nach rechts in die Rellinghauser Straße abbiegen.

Als er bei Grün anfuhr, übersah er vermutlich die Familie.

Der 20-Jährige versuchte noch, seinen Hund zurückzuziehen, doch es war zu spät. Einen Zusammenstoß konnte er nicht mehr verhindern. Der Hund erlitt dabei zum Glück keine schwerwiegenden Verletzungen.

Das Unglück passierte an der Rellinghauser Straße in Essen. Foto: imago images / Hans Blossey

Das Unglück hatte dennoch üble Folgen. Das 12-jährige Mädchen und die Frau erlitten einen Schock und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Jetzt ermittelt das Verkehrskommissariat wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer. (vh)