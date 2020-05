Hund: Essener richtet diesen wichtigen Appell an Besitzer – „Das wäre der sichere Tod!“

Hund: Hundetrainer Dennis Panthen aus Essen hat eine wichtige Nachricht an die Hundehalter in der Region. (Symbolbild)

Essen. Mit dem Hund eine entspannte Runde in der Natur drehen – bei dem aktuell traumhaften Frühsommer-Wetter dürfte das vielen Besitzern erst recht große Freude machen.

Doch komplett sorglos sollte man sich beim Gassigehen mit dem Hund im Grünen nicht verhalten. In der Facebook-Gruppe „Hunde in Essen“ hat sich Hundetrainer Dennis Panthen (40) an die Community gewandt – und eine eindringliche Bitte an alle Hundehalter in der Region formuliert.

Hund: Hundetrainer warnt vor neugeborenen Rehkitzen

Der gebürtige Essener Dennis Panthen wurde 2010 Deutscher Meister im Vielseitigkeitssport der Gebrauchshunde und rief im Jahr 2014 das Projekt „Pro Dog“ ins Leben. Da er sich als Hundetrainer auch auf die Ausbildung von Jagdhunden spezialisiert hat, ist er bestens darüber informiert, wie man sich mit seinem Vierbeiner in Wald und Wiese zu verhalten hat. Und aktuell gibt es dabei eine Sache, auf die Hundehalter ganz besonders achten sollten.

Hundetrainer Dennis Panthen warnt Besitzer und ihre Vierbeiner vor Rehkitzen im hohen Gras. Foto: Dennis Panthen

Denn wie Panthen auf Facebook schreibt, werden aktuell Rehkitze „gesetzt“ (auf die Welt gebracht). Dies geschieht im Zeitraum von April bis in den Juli. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass die neugeborenen Rehkitze in ihren ersten rund drei Lebenswochen getrennt von ihrer Mutter in kleinen Verstecken leben. Nur alle paar Stunden kehrt die Ricke zu ihrem Kind zurück, um es zu säugen oder zu putzen. Die Wahrscheinlichkeit, während der Gassi-Runde mit dem Hund also auf ein einzelnes Rehkitz ohne Muttertier zu stoßen, ist nicht gering.

Täglich ab 4 Uhr ist Hundetrainer Dennis Panthen mit der Wärmebilddrohne im Einsatz, um die kleinen Rehkitze aufzuspüren. Das Ziel dabei ist, die Tiere am Rand der gemähten Wiesen abzusetzen, wo es für sie sicherer ist. Wenn du mit deinem Hund dennoch auf ein einsames Rehkitz stößt, solltest du eine Sache auf gar keinen Fall tun.

Rehkitze nicht anfassen – „Der sichere Tod“!

Wer spontan helfen oder das süße Tierchen einfach nur streicheln möchte, sollte das tunlichst unterlassen. Denn wenn das Muttertier etwas später zu ihrem Kitz zurückkehrt und an ihm Menschengeruch feststellt, wendet sie sich von ihrem wenige Wochen alten Kind ab. „Das wäre der sichere Tod“, so Dennis Panthen, da die Rehkitze noch vollständig auf die Versorgung durch ihre Mutter angewiesen sind.

Die kleinen Rehkitze werden von ihren Müttern im hohen Gras gut versteckt. Foto: Dennis Panthen

„Wer sich auch nur im Ansatz unsicher ist, sollte bitte seinen Hund in den kommenden Wochen an der Leine lassen“, schrieb Panthen am Donnerstag in die Facebook-Gruppe. Er und seine Kollegen würden aktuell die meisten Rehkitze auf Wiesen finden, an denen eigentlich viel los sei. Darum sollte man erst recht die Augen offen halten, wenn man mit seinem Vierbeiner über Felder und Waldwiesen spaziert.

„Hier muss viel mehr getan werden“, beklagt Dennis Panthen gegenüber DER WESTEN die fehlende Unterstützung beim Schutz der Rehkitze. „Rechtlich ist es keine Aufgabe der Jäger, sondern der Landwirte. Denn jeder, der eine Wiese mäht, muss sicher stellen, dass er kein Tier grundlos tötet.“ Dabei verweist er auf das Tierschutzgesetz – dort heißt es in Paragraph 17: „Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet.“

Mit einer Wärmebilddrohne spürt Dennis Panthen die Rehkitze auf. Foto: Dennis Panthen

Und noch einen Tipp hat der Jagdhund-Trainer an alle Hundehalter: „Bitte beachtet, dass aktuell viele Bodenbrüter ihre Nester auch in unmittelbarer Nähe zu Wegen haben. Läuft der Hund dadurch und zertritt die Eier, ist der Nachwuchs verloren.“ (at)