Hund in Essen in größter Not abgeschoben – „Da möchte sich jemand die Tierarztkosten sparen“

Das Tierheim in Essen hat einen neuen Notfall ins Haus bekommen. Eine alte Hunde-Dame ist schwer krank und muss dringend ärztlich versorgt werden. Die Diagnose sieht jedoch übel aus.

Denn der kleine Hund ist vermutlich übersät mit Tumoren. Viel Zeit bleibt ihr wohl nicht mehr, deshalb haben Tierliebhaber auch eine schlimme Befürchtung.

Hund in Essen schwer krank abgegeben

„Die 16-jährige Ayka wurde bei uns abgegeben, weil der neue Vermieter angeblich keine Hundehaltung erlaubt. Wir lassen das mal so stehen“, heißt es nur kurz und knapp vom Tierheim Essen auf Facebook. Viele Nutzer dagegen sprechen die schlimme Vermutung direkt aus, die sich die Mitarbeiter lieber für sich behalten. „Ich könnte kotzen. Was für eine billige Ausrede“ oder „Da möchte sich jemand die Tierarztkosten sparen“, heißt es in den Kommentaren.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was die wahren Beweggründe für die Abschiebung der Hündin sind, werden wohl nur die ehemaligen Halter wissen. Fest steht: Ayka ist schwer krank, wie das Tierheim mitteilt. „Sie hat einen großen Tumor am Brustkorb und auch ihre Leber zeigt Veränderungen. Vermutlich auch ein Tumor, die endgültige Abklärung erfolgt noch in der Tierklinik.“ Die anstehenden Kosten übernimmt nun das Tierheim in Essen.

Noch mehr Meldungen aus Essen:

Viel Zeit zum Leben bleibt der Seniorin daher wohl nicht mehr, deshalb suchen die Tierpfleger einen Hospizplatz für Ayka. Den ersten Schritt hat das Tierheim Essen bereits gemacht. Denn als die Vierbeinerin bei ihnen ankam, glich sie einem Wollknäuel. Die Augen und Pfoten waren vor lauter Haaren kaum noch zu sehen. Die Mitarbeiter haben Ayka von dem Filz erstmal befreit und die fröhliche Hündin ist direkt kaum wieder zu erkennen. Jetzt benötigt sie nur noch ein Zuhause, in dem noch etwas Liebe und Fürsorge erfährt. Anfragen nimmt das Tierheim Essen an.