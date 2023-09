Hund in Essen an Baum gefesselt, dann mit Messer durchbohrt – „Sollte erstochen werden“

Es ist ein Schicksal, das kaum in Worte zu fassen ist. Und doch ist es so in Essen passiert: Ein Hund wurde erst an ein Baum gefesselt. Schlimm genug. Doch dann stach ein Unbekannter auf den Hund in Essen ein. Der Täter oder die Täterin flüchtete nach dem feigen Verbrechen.

Glücklicherweise alarmierten Passanten sofort die Polizei, als sie Hund Freydis sagen. Das Tierheim Essen nahm sich den Vierbeiner schnell an. Inzwischen geht es der Hündin wieder gut – und hofft nun auf einen neuen liebevollen Halter.

Hund in Essen erst an Baum gefesselt, dann mit Messer durchbohrt

Gegenüber DER WESTEN berichtet die Tierheim-Leiterin vom Schrecken, den der Staffordshire-Bullterrier durchmachte: „Wir wurden alarmiert, weil der Hund in Katernberg an einem Baum gefesselt war. Neben ihm eine große Blutlache – es war ein schlimmer Anblick. Man denkt, man hätte schon alles erlebt. Doch dann kommt sowas!“

Hund Freydis wurde in Essen an einen Baum gefesselt und verletzt. Jetzt sucht das Tierheim einen neuen Besitzer. Foto: Tierheim Essen

Sie nimmt keinen Blatt vor den Mund, sagt offen, was der Täter oder die Täterin plante: „Man hat versucht, die Hündin abzustechen. Sie sollte erstochen werden. Ganz klar! Letztlich fehlte ihm oder ihr dann doch der Mut, um das durchzuziehen.“ Zum Glück, denn Freydis konnte durch eine Not-OP gerettet werden.

„Sollte erstochen werden“

Jetzt sucht das Tierheim einen neuen Besitzer für den Vierbeiner. Freydis ist acht Jahre alt, weiß und 45 Zentimeter groß. Sie hatte Mammatumore in der Gesäugeleiste, die entfernt wurden. Am Bein muss zudem noch eine kleine Fettgeschwulst untersucht werden. Die Hündin ist zudem taub, dennoch sportlich und menschenbezogen. Sie genieße die Aufmerksamkeit, lasse sich gern kraulen.

Vor allem liebt der Hund alles, was sie mit ihren Menschen unternehmen kann, besonders Spaziergänge. Sie mag auch Kinder und andere Hunde – Katzen allerdings nicht. „Wir suchen eine verständnisvolle Person oder eine Familie, die sich mit gehörlosen Hunden auskennt“, so die Tierheimleiterin. Wenn du Interesse an Freydis hast, kannst du dich unter 0201 8372 350 beim Tierheim Essen melden und informieren.