Hunde-Drama in Essen: Besitzer in Angst – „Ohne Hilfe stirbt er!“

Essen. Unglaublich, was nach einem Hilferuf eines Hunde-Besitzers aus Essen alles passiert ist!

Hubert Breuer braucht dringend Hilfe. Er ist verzweifelt. Seine Sandy habe zum wiederholten Mal einen Blasenstein und könne deshalb kein Wasser lassen, so der Essener.

+++ Hund hört lauten Böller und erschreckt sich zutiefst – dann stürzt er in den Tod +++

Der verzweifelte Hunde-Halter bangt um das Leben seiner Hündin. Nach kurzer Zeit bekommt er gewaltigen Zuspruch.

Hunde-Besitzer aus Essen ist verzweifelt: „Ich weiß nicht mehr weiter“

In einer Facebook-Gruppe bittet Breuer am Samstag um Hilfe. Der Grund: Sein Tierarzt ist im Urlaub. Die Vertretung wolle die Hündin nicht operieren, „weil mir das Geld fehlt“, sagt er.

+++ Kult-Kneipe in Essen-Rüttenscheid macht dicht – Besitzer hat eine letzte emotionale Botschaft +++

Mit dem vertretenden Tierarzt befinde sich der Essener in einem Rechtsstreit. Dabei geht es um alte Behandlungskosten. Vor der Behandlung habe der Tierarzt Kosten von 600 Euro angekündigt - später 1.200 Euro verlangt. Dagegen sei er vorgegangen.

Hündin Sandy braucht dringend ärztliche Behandlung. Foto: Hubertus Breuer

Breuer sieht deshalb keine Alternative, als seine Hündin in die Tierklinik Duisburg zu bringen: „Mein Hund stirbt, wenn er nicht sofort Hilfe bekommt“, fürchtet der Essener.

Drei sinnvolle Hunde-Tricks für den Alltag

Den Hilferuf bei Facebook sieht der Hunde-Besitzer als letzte Chance. Sandy gehe es immer schlechter: „Sie übergibt sich gerade zum wiederholten Mal im Garten und krümmt sich. Ich weiß nicht mehr weiter.“ Es fehle nicht nur das Geld für die Behandlung, sondern auch für eine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Mann kämpft nach Messer-Angriff in Essen um sein Leben – Polizei schnappt Verdächtigen

Essen: Dramatischer Unfall in der Weihnachtsnacht – Feuerwehr muss zu drastischen Mitteln greifen

• Top-News des Tages:

Silvester-Chaos auf A2: Massankarambolage in Dortmund – Einsatzkräfte schimpfen über Autofahrer

Krefelder Zoo: Feuer-Tragödie im Affenhaus! 30 Tiere tot – Polizei findet verbotene Himmelslaternen

-------------------------------------

Frau fährt Hunde-Besitzer in die Tierklinik

Auf seinen Aufruf am Mittag haben sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Tierfreunde gemeldet. Eine Frau bietet Hilfe an. Sie fährt den Essener mit Sandy in die Tierklinik.

+++ Tierheim-Mitarbeiter leert den Briefkasten vor Weihnachten – entsetzlich, was er dort findet +++

Dort heißt es zunächst warten, berichtet der Breuer im Gespräch mit DER WESTEN. Er hat Sorge, dass auch die Tierklinik die Operation ablehnt. Das Problem: Er bekomme erst am Montag das nötige Geld, um die Rechnung zu bezahlen.

+++Hund: Trauriges Schicksal! Hündin wird angefahren – dann wird es noch schlimmer+++

Später heißt es Autatmen. Sandy wird behandelt. Der Stein wird entfernt. „Sandy hat danach furchtbar geblutet danach“, so der Essener. Später habe sie noch einen weiteren Stein ausgepinkelt.

So kannst du helfen

Weil die Behandlung schnell genug erfolgt, kann die helfende Frau den Essener sogar noch zurückfahren. Wie hoch die Kosten für die Behandlung sein werden, ist noch unklar. „Bis zu 2.000 Euro“, kündigen die Mitarbeiter in der Duisburger Tierklinik an.

Zumal die Angst vor weiteren Harnsteinen bleibt. Und das obwohl Sandy bereits seit geraumer Zeit spezielles Futter bekommt, versichert der Hunde-Halter. Doch am Sonntag habe Sandy erneut Probleme beim Wasserlassen gehabt. Nach einer Stunde Quälerei habe sie ihn dieses Mal jedoch selber ausscheiden können.

Am Sonntag pinkelte Sandy erneut einen Blasenstein aus. Foto: Hubert Breuer

+++ Hund brutal zugerichtet aufgefunden – dann wird klar, was ihm Schreckliches angetan wurde +++

Der bisherige Zuspruch ist gewaltig. Dutzende Menschen melden sich in der Redaktion (derwesten@derwesten.de) oder direkt bei dem Betroffenen auf Facebook. „Das hätte ich auch nicht gedacht, dass es noch Menschen mit Herz gibt. Aber es gibt sie“, freut sich der Essener.

+++Dortmund: Mutter und ihre drei Kinder verlieren bei Brand alles – was dann passiert, ist einfach großartig!+++

Vor Jahresende seien bereits 250 Euro an Spendengeldern eingegangen. Das reiche um die notwendige Untersuchung zu bezahlen. Am Montag habe Sandy dann wieder einen Stein ausgepinkelt. Breuer geht davon aus, dass Sandy um eine Operation nicht herumkomme und hofft, dass sein Geld dafür ausreicht. (ak)