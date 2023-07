Was für ein trauriger Anblick! Ein Hund in Essen musste am Montag (10. Juli) drei Stunden lang vor einer Aldi-Filiale sitzen und auf sein Herrchen warten. Irgendwann wurde es den Menschen hier zu bunt.

Wem gehört dieser Hund in Essen? Das wollte eine Frau wissen, der das Tier im Stadtteil Katernberg aufgefallen war. Und ein Mann hatte schließlich genug und nahm das Problem selbst in die Hand.

Hund in Essen vor Aldi alleingelassen

„Die kleine Nala sucht ihr Herrchen“, meldete sich Melina Einig in einer Facebook-Gruppe für vermisste Tiere in Essen. Sie erzählte, dass der Vierbeiner – vermutlich eine französische Bulldogge – über drei Stunden vor einem Aldi in Katernberg angeleint war. Ein Mann hätte sie dann irgendwann ins Albert Schweitzer Tierheim gebracht.

DER WESTEN gegenüber konnte Melina Einig aus Essen leider keine weiteren Informationen über den Besitzer mitteilen. Den Namen des Hundes konnte sie allerdings von dessen Halsband ablesen. In den Kommentaren überschlugen sich Tierfreunde, wie man seinem Tier nur so etwas antun könne. „Warum muss man seinen Hund überhaupt irgendwo draußen anleinen?“, regte sich eine Nutzerin auf. „Da kriege ich einen ganz dicken Hals!“

„Nala“ wartete drei Stunden vor einer Aldi-Filiale in Essen auf ihren Besitzer. Foto: Melina Einig

Glück im Unglück

Entgegen der harten Meinung einiger Nutzer, das Tier solle nie wieder in die Hände seines Halters zurückmüssen, war genau das geschehen. Schon am Dienstag (11. Juli) meldete Einig, dass die Hündin wieder beim Besitzer sei und bedankte sich vielmals bei allen Gruppenmitgliedern für das Teilen des Beitrags.

Sie und auch wir hätten gerne gewusst, wie es passieren konnte, dass das arme Tier so lange vor der Discounter-Filiale ausharren musste. Allerdings konnte das Tierheim uns gegenüber nicht schildern, was genau vorgefallen war. Als Begründung wurde hier auf den Datenschutz gepocht. Doch der Hund habe sich sehr gefreut, wieder zu Hause zu sein. „Und das sagt ja schon alles“, meinte eine Sprecherin gegenüber DER WESTEN.