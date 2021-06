Hund in Essen: Vierbeiner begegnen sich bei ihrem Spaziergang. (Symbolbild)

Hund in Essen: Vierbeiner begegnen sich im Park – was dann passiert, ist unglaublich süß

Eine emotionale Hunde-Geschichte sorgt für Rührung in Essen.

Als die Hunde-Dame Joschi gerade mit ihrem Herrchen eine Abendrunde in Essen gedreht hat, begegneten die beide plötzlich einem männlichen Schäferhund, der Joschis Herz im Sturm eroberte.

Jetzt hat die Hunde-Dame Sehnsucht nach ihrem Schwarm.

Hund in Essen: Joschi verliebt sich schweren Herzens

„Wo bist du? Ich vermisse dich…“, schreibt eine Hunde-Besitzerin im Namen ihrer Hündin in eine private Facebook-Gruppe aus Essen.

Die 2-jährige Schäferhündin Joschi war am Abend zuvor mit ihr bei einem Abendspaziergang in der Nähe vom Terrassenfriedhof in Essen unterwegs.

Hund in Essen: Joschi ist eine Schäferhündin im Alter von zwei Jahren. Foto: privat

Dort trafen die beiden auf einen schwarzen, männlichen Schäferhund im Alter von 14 Monaten, der ebenfalls mit Herrchen und Frauchen seine Abendrunde drehte.

Da die beiden Vierbeiner sich auf Anhieb gut verstanden, blieben die Hunde-Besitzer eine Weile beieinanderstehen und ließen Joschi und den männlichen Schäferhund ihre Bekanntschaft machen.

---------------

Die beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Platz 1: Labrador Retriever

Platz 2: Golden Retriever

Platz 3: Deutscher Schäferhund

Platz 4: Jack Russel Terrier

Platz 5: Yorkshire Terrier

-----------------

Ein Video in der privaten Facebook-Gruppe von Joschis Herrchen zeigt, wie die beiden Schäferhunde sich gegenseitig beschnuppern und gar nicht voneinander loslassen können.

Hund in Essen: Herrchen teilt emotionale Suchanzeige und erhält DIESE Anfrage

Die plötzliche Begegnung der beiden Vierbeiner scheint für Joschi so intensiv und prägend gewesen zu sein, dass sie den männlichen Schäferhund einen Tag später immer noch sucht und vermisst.

------------------

Weitere Nachrichten aus Essen:

--------------------

„Es war soooo schön! Ich möchte dich wiedersehen“, schreibt Joschis Herrchen in ihrem Namen auf Instagram und teilt dabei die herzerwärmenden Fotos der beiden Turteltäubchen.

Hund in Essen: Joschi und der männliche Schäferhund verstehen sich auf Anhieb gut. Foto: privat

Der Beitrag rührt die Menschen in der Essener Facebook-Gruppe so sehr, dass sich sogar ein weiterer Hunde-Besitzer bei Joschis Herrchen meldet, um die Hunde-Dame mit seinem eigenen Vierbeiner zu verkuppeln. (mkx)