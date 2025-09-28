Blutiger Messer-Streit auf Hochzeit in Essen ++ Gast schwebte in Lebensgefahr!

Blutige Szenen am Samstag (27. September) in Essen!

In einem Festsaal an der Gladbecker Straße wurde am Abend eine Hochzeit gefeiert. Dabei kam es zu einem Streit, der komplett aus dem Ruder lief. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt, wie die Polizei Essen gegenüber DER WESTEN verriet.

Blutiger Streit auf Hochzeit in Essen

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr. Was genau den Streit auf der Hochzeit ausgelöst hatte, ist noch nicht bekannt. Was feststeht, ist jedoch, dass ein Gast (45) im Rahmen der Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt wurde. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und befinde sich mittlerweile zum Glück nicht mehr in Lebensgefahr, bestätigte eine Polizeisprecherin am Sonntag (28. September).

Zwei Männer – 32 und 38 Jahre alt – wurden als Tatverdächtige festgenommen. Nach Informationen von DER WESTEN waren mehr als Hundert Personen bei der Hochzeit vor Ort.