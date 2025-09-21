Streit am Essener Hauptbahnhof eskaliert! Frau nach Messerstichen in Lebensgefahr

Ein ganz normaler Sonntagabend (21. September= am Hauptbahnhof in Essen – bis gegen 17.41 Uhr plötzlich die Notrufe eingehen. Zwei Frauen sind in einen heftigen Streit geraten. Was als lautstarke Auseinandersetzung beginnt, endet wenige später in blanker Gewalt.

Nun ermittelt nicht nur die Polizei in Essen – auch eine Frau liegt schwerverletzt im Krankenhaus in NRW.

Hauptbahnhof in Essen: Streit zwischen zwei Frauen endet im Krankenhaus

Als Polizei und Rettungskräfte um 17.50 Uhr am Einsatzort eintreffen, ist die Situation bereits völlig außer Kontrolle geraten: Laut Angaben eines Bundespolizisten gegenüber DER WESTEN stritten sich die beiden Frauen (Alter und Herkunft unbekannt) erst verbal, doch schnell gingen sie zu Handgreiflichkeiten über.

Sie attackieren sich dabei nicht nur mit den Fäusten, sondern eine der beiden Beteiligten schlug ihrer Kontrahentin sogar mit einer Lautsprecherbox auf den Kopf. Doch das war nicht das Ende der Eskalation. Mitten im Streit zog eine der Frauen ein Messer – und stach mehrmals auf ihre Kontrahentin ein. Die Verletzte wurde durch die Stiche schwer verletzt getroffen. Ihr Zustand ist kritisch. Nach bisherigen Informationen schwebt sie in Lebensgefahr.

Polizei ermittelt

Auch die Angreiferin bleibt nicht unverletzt. Wie ein Sprecher gegenüber DER WESTEN verriet, stach sie sich nach der Attacke selbst ins Gesäß. Auch sie muss medizinisch behandelt und in eine Klinik gebracht werden. Der Bereich rund um den Tatort wird am Abend abgesperrt und die Landespolizei sichert vor dem Hauptbahnhof in Essen die Spuren. Der Bahnverkehr ist trotz des Vorfalls nicht beeinträchtigt.

Warum es zu der brutalen Auseinandersetzung kam, ist bislang unklar. Auf Nachfrage von DER WESTEN konnte auch ein möglicher Zusammenhang mit Drogenkonsum oder Obdachlosigkeit nicht bestätigen.