Grugapark in Essen geht in die Wintersaison – eingeschränktes Angebot und andere Öffnungszeiten

Die Tage werden kürzer, die Blätter färben sich bunt und tanzen langsam zu Boden – der Herbst hat endgültig Einzug gehalten. Und im Grugapark in Essen wird bereits die Wintersaison eingeläutet.

Ab dem 3. November öffnet der Grugapark offiziell seine Pforten zur Wintersaison. Wie jedes Jahr bringt das einige Änderungen mit sich. Das bedeutet eingeschränkte Angebote, kürzere Öffnungszeiten, aber auch günstigere Preise.

Ermäßigter Eintritt im Grugapark in Essen

Angebote wie die beliebte Grugabahn und die Vogelfreiflughalle gehen nun in ihre Winterpause und verabschieden sich bis zum Frühjahr. Auch das Damwildgehege bleibt geschlossen, da die Tiere mitten in der Brunftzeit stecken. Doch keine Sorge: Besucher*innen können sich auf ermäßigte Eintrittspreise freuen.

Ein Besuch im Grugapark in Essen ist jetzt nicht nur wunderschön, sondern auch besonders günstig. Von 9 bis 16 Uhr sparen Erwachsene beim Eintritt und zahlen statt des regulären Preises nur 2,50 Euro. Ermäßigte Tickets kosten 1,50 Euro, während Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren für nur einen Euro in den Grugapark dürfen. Noch besser: Ab 16 Uhr sind die Abendöffnungen sogar komplett frei! In dieser Zeit steht allen die beleuchtete Joggingstrecke zur Verfügung. Ob Laufen, Walken oder Spazieren: Hier findet jede*r die perfekte Möglichkeit, durchzuatmen und die Natur zu genießen.

Herbstliche Highlights im Grugapark in Essen

Auch wenn draußen der Herbst regiert, sorgt der Grugapark weiterhin für Erlebnisse, die Herzen höherschlagen lassen. So begeistern spannende Naturführungen, kreative Workshops und gemütliche Abendveranstaltungen alle Altersklassen. Von kleinen Forscherinnen bis zu großen Genießerinnen – für jeden ist etwas dabei. Wer Lust hat, einen passenden Termin zu finden, sollte sich schnell online informieren: Unter www.grugapark.de gibt es das gesamte Programm.

Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für den kommenden Frühling schon auf Hochtouren. Das engagierte Team pflanzt fleißig Blumenzwiebeln, damit der Park nächstes Jahr wieder in voller Pracht erstrahlt. Insgesamt kommen bis Mitte November über 93.000 Zwiebeln in die Erde – darunter Tulpen, Narzissen, Krokusse, Winterlinge und Schneeglöckchen. Damit diese Mühe belohnt wird, bittet der Grugapark: „Bitte haltet Abstand von den Beeten und Pflanzflächen.“ Schließlich soll nächstes Frühjahr alles so blühen, wie es im Ruhrgebiet bekannt und beliebt ist.

Auch in der kalten Jahreszeit bleibt der Grugapark gut ausgestattet. Besucher*innen müssen auf Komfort nicht verzichten, denn mehrere Toilettenanlagen bleiben geöffnet. Dazu gehören die Sanitärbereiche im Pflanzenschauhaus (außer zur Weihnachtspause), am Tierhof und an der Orangerie, wo auch ein Behinderten-WC zu finden ist. Weitere Toiletten stehen im Grugabad, im Kleintiergarten, im Spielhaus und am Eingang der Mustergärten bereit.