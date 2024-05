Grugapark Essen: Irres Angebot lässt staunen – sonst gibt es das nur auf dem Weihnachtsmarkt

Na, da reibt man sich verwundert die Augen! Gefühlt ist die Zeit der Weihnachtsmärkte eine halbe Ewigkeit her, tatsächlich sind es mindestens fünf Monate. Umso erstaunlicher, dass es jetzt im Grugapark Essen ein Angebot gibt, dass SO nur auf dem Weihnachtsmarkt zu finden ist. Es hat was mit Kulinarik zu tun – und ist verdammt lecker!

Wie die Betreiber des Grugapark Essen auf Facebook mitteilen, gibt ab sofort leckere Pane-Falafel am Kiosk zu kaufen. Konkret am Verkaufsstand an der Kranichwiese. Das Social-Media-Team schreibt dazu: „26 Jahre lang gab es die Falafel immer auf dem Essener Weihnachtsmarkt. Nun könnt ihr sie frisch zubereitet bei uns im Grugapark genießen! Montags bis freitags von 12 bis 17.30 Uhr für sechs Euro.“ RUMMS!

Grugapark Essen: Irres Angebot lässt Besucher staunen

Bei der Pane-Falafel handelt es sich um Falafel-Bällchen in italienischem Schiacciata-Brot, das mit Muhammara (Paprika-Walnuss-Granatapfel-Paste) bestrichen ist. Dazu kommt die Verfeinerung mit Sour Cream (Saure Sahne) und frischem Rucola.

Da kann einem schon mal das Wasser im Mund zusammenlaufen – aber eigentlich nur, wenn es kalt und eben Zeit für Weihnachtsmärkte ist. Jetzt also auch im Grugapark bei frühsommerlichen Temperaturen im Mai.

„Warum nicht auch am Wochenende?“

Die User auf Facebook freuen, liken die schmackhaften Bilder. Der einzige Haken dabei, den auch eine Userin auf den Punkt bringt: „Wieso eigentlich nicht auch am Wochenende?“ Diese Frage lässt das Social-Media-Team des Grugapark (noch) offen.

Es bleibt abzuwarten, ob es die Hülle des Schweigens jemals ablegen wird. Bis dahin kann man sich an der Pane-Falafel eben „nur“ werktags erfreuen…