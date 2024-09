Grugapark in Essen: Offiziell! Neuerungen kommen – auch für mehr Sicherheit

Endlich reagiert die Stadt – und der Grugapark in Essen wird erneuert! Täglich lockt der Grugapark in Essen besonders in den Sommermonaten zahlreiche Besucher. Doch die Kritik an den völlig veralteten und beschädigten Sportanlagen dort riss nicht ab – Anwohner beschwerten sich über mangelhafte Plätze, der heruntergekommene Zustand lockte Kriminelle an.

Der Ausschuss für Umwelt, Klima- und Verbraucherschutz in Essen beschloss nun aber den Neubau der Volleyball- und Badmintonfelder sowie angrenzender Wege und Bereiche zum Entspannen. Nicht nur für mehr Abwechslung und Spaß, sondern auch für mehr Sicherheit! Das gab die Stadt bekannt.

Grugapark in Essen: Jetzt ist es offiziell!

Die Kosten belaufen sich auf rund 505.000 Euro. Im Südwesten des Grugaparks stehen Volleyball- und Badmintonfelder, die teilweise noch aus den 1960er-Jahren stammen. Sie sollen instandgesetzt, das gesamte Umfeld modernisiert werden. Der Umbau soll den „Bedürfnissen der Parkbesucher gerecht“ werden.

Betroffen sind davon zwei Volleyball- und ein Beachvolleyballfeld. Seit 2015 gibt es angrenzend noch einen Gesundheitsparcours. Im unteren Bereich gibt eine Boulebahn und eine Calisthenics-Anlage, die ziemlich in die Jahre gekommen sind. Im Herbst wird die Boulebahn abgerissen, stattdessen kommt ein neuer Spielbereich mit interaktiven Spielgeräten.

Neuerung kommt – auch für mehr Sicherheit

Die Beläge der Sportfelder sind beschädigt, können nicht mehr richtig benutzt werden. Außerdem gibt es überwucherndes Gras, die Wege rundherum sind in schlechtem Zustand. Das alles soll jetzt erneuert und zum Teil neu errichtet werden, damit sich Parkbesucher wieder wohlfühlen.

Und auch die Sicherheit spielt wohl eine Rolle: Nicht nur dass gefährliche und rutschige Stellen ausgebessert werden. Auch kriminelle Kleindealer nutzen den Park immer wieder als Rückzugsort. Schon im Sommer 2025 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Na, das bleibt zu hoffen…