Grugapark Essen: Gute Nachrichten! Besucher können sich freuen

Essen. Tolle Neuigkeiten zum Grugapark in Essen!

Grugapark Essen mit guten Nachrichten

In den letzten Wochen bot sich das Wetter in Essen eher selten für einen Spaziergang an. Das sah an diesem Sonntag allerdings ganz anders aus. Wie passend, dass der Grugapark in Essen nun gute Nachrichten für seine Besucher bereithält.

Die Halle im Grugapark Essen. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Diese wurden über Facebook verkündet: „Immer wieder erreichen uns begeisterte Nachrichten zu der Ausstellung Fearless Women auf den Farbenterrassen.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Die Bilder des Künstlers Oliver Schäfer, die im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit der Gleichstellungsstelle in der ersten Grugapark-Openair-Ausstellung zu sehen sind, locken Besucher*innen auch aus anderen Teilen Deutschlands an und auch aus dem Ausland gab es dank Social Media viel Zuspruch.“

Deshalb habe man gemeinsam beschlossen, dass man noch mehr Menschen den Besuch der Ausstellung im Grugapark Essen ermöglichen wolle. Aus diesem Grund wurde sie bis zum Ende der Saison im Oktober verlängert.

Grugapark Essen: Besucher können sich freuen

Unter den Usern auf Facebook kommt diese Neuigkeit mehr als gut an. Der Beitrag hat bereits mehr als 170 Likes und einige Kommentare gesammelt.

„Da bin ich sehr froh. Dann schaffe ich es vielleicht doch noch. Danke“, schreibt beispielsweise eine Userin. „Grossartig, dass ist sooo sehenswert“, lautet ein anderer Kommentar.

Grugapark Essen: Das guter Wetter lädt zu einem Spaziergang ein. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack

Er vor kurzer Zeit gab es allerdings einigen Aufruhr rund um den Grugapark in Essen. Damals war nicht ganz sicher, ob auch der Park von den bundesweiten Notbremse betroffen sein wird. Einige Besucher hatten die Sorge, dass man zum Besuch ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen muss. Nach einiger Zeit konnte die ganze Sache aber vom Grugapark aufgeklärt werden (>>> hier gehts lang).